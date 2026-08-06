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Власти объяснили, зачем Латвии нужен мониторинг медведей за 180 тысяч евро 0 77

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: медведь
ФОТО: Unsplash

Управление охраны природы заявило, что мониторинг бурых медведей — это не научный эксперимент, а инструмент обеспечения безопасности жителей. По данным ведомства, без регулярных исследований государство не сможет законно принимать решения об отстреле опасных животных.

После критики в адрес конкурса стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг бурых медведей Управление охраны природы (УОП) разъяснило, зачем необходимы такие исследования и на что будут потрачены средства.

В ведомстве подчеркивают, что мониторинг позволяет получать достоверные данные о численности и перемещениях медведей, своевременно выявлять потенциально опасных животных и принимать решения, которые соответствуют требованиям законодательства Евросоюза.

По словам директора Департамента охраны природы Гиты Строде, речь идет не о «исследовании ради исследования», а об инструменте, напрямую связанном с безопасностью людей.

Бурый медведь находится под строгой охраной в Европейском союзе. Поэтому государство может выдать разрешение на отстрел конкретного животного только при наличии научных доказательств того, что популяция находится в благоприятном состоянии и других способов устранить угрозу нет.

Именно поэтому мониторинг имеет не только научное, но и практическое значение.

По данным УОП, в 2025 году в Латвии насчитывалось около 190 бурых медведей. Ожидается, что их численность продолжит расти, а ареал распространения будет постепенно смещаться с востока страны в сторону Курземе.

В связи с этим в ближайшие три года планируется расширить масштабы наблюдений.

Закупка стоимостью 180 тысяч евро предусматривает проведение полевых исследований по всей Латвии, сбор образцов ДНК, генетический анализ, картирование перемещений животных, обработку сообщений жителей и пространственный анализ полученных данных.

Сейчас специалисты проводят регулярные обследования в семи особо охраняемых природных территориях Восточной Латвии, включая заповедник Тейчи и заказники «Болото Лубана» и «Болота Стомпаку», а также в нескольких районах за пределами этих территорий. В новом цикле мониторинга сеть наблюдений впервые планируется расширить и на Курземе.

Особое значение имеет генетический анализ. Исследователи собирают шерсть, экскременты и другие биологические образцы, а также используют специальные ловушки для шерсти. Это позволяет идентифицировать отдельных медведей, в том числе животных, которые регулярно причиняют ущерб пасекам, хозяйствам или представляют опасность для людей.

Важным источником информации остаются и сообщения жителей. Только в 2025 году УОП получило 827 сообщений о встречах с медведями, их следах, шерсти, экскрементах или берлогах.

В ведомстве сравнивают мониторинг биоразнообразия с регулярным медицинским обследованием: он помогает понять, как меняется состояние природы, и дает научную основу для решений в сфере охраны окружающей среды.

Как сообщалось ранее, УОП объявило конкурс на проведение мониторинга бурых медведей в 2026–2028 годах стоимостью 180 тысяч евро. Заявки принимаются до 21 августа.

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#животные #наука #Латвия #экология #безопасность #медведи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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