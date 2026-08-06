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Завтра в Латвии все изменится: синоптики предупредили о сюрпризе 2 8540

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сильный ветер

В пятницу в Латвии ожидается понижение температуры воздуха и усиление западного ветра. Местами возможны кратковременные дожди, а ночью на востоке страны не исключены грозы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Латвии станет прохладнее. Небо будет переменно облачным.

Ночью местами в восточных районах пройдут кратковременные дожди, а в Латгалии и Селии возможны грозовые ливни. Днем кратковременные осадки прогнозируются местами в Курземе и Видземе.

Западный и юго-западный ветер усилится: ночью порывы до 11–16 метров в секунду ожидаются на побережье, а днем такой ветер распространится уже по всей стране.

Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов, днем потеплеет до +19...+24 градусов.

В Риге в течение дня будет переменная облачность без существенных осадков. Порывы западного и юго-западного ветра усилятся до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится до +16 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов.

После нескольких теплых дней в Латвию придет более свежая и ветреная погода, однако дневная температура останется комфортной для августа.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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