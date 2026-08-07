Большинство жителей Латвии, которые ухаживают за родственниками или партнерами с психическими расстройствами, считают, что государственная и муниципальная поддержка недостаточна. Об этом свидетельствуют результаты исследования общества «Ogle», посвященного положению семей, сталкивающихся с кризисами психического здоровья.

Более 60% жителей, которые в последние три года помогали близкому человеку с психическими расстройствами, заявили, что не ощущают достаточной поддержки со стороны государства и самоуправлений. Такие результаты показало исследование, проведенное обществом Ogle.

В опросе участвовал 241 человек, оказывавший помощь родственнику или близкому человеку. Кроме того, исследователи опросили 19 специалистов, провели десять углубленных интервью и организовали четыре фокус-группы.

Чаще всего поддержку оказывали супруги, партнеры, родители, взрослые дети, братья и сестры. Их близкие сталкивались с депрессией, тревожными расстройствами, нарушениями сна, суицидальными мыслями или попытками самоубийства, а также различными зависимостями.

Одним из наиболее тревожных выводов исследования стало то, что лишь 40,2% участников уверенно знают, куда обращаться в случае кризиса психического здоровья. Почти половина респондентов ориентируется в системе помощи лишь частично. В обществе Ogle называют такую ситуацию «навигационным вакуумом» — когда человек не понимает, как перейти от первых признаков кризиса к получению профессиональной помощи.

Больше всего участникам исследования не хватает профессиональной поддержки — об этом сообщили 48,5% опрошенных. Еще 46,5% указали на недостаток эмоциональной поддержки, 42,3% — на нехватку информации, а 37,3% — на отсутствие практической помощи.

Кроме того, почти треть респондентов считают, что обществу не хватает понимания проблем психического здоровья. Многие также отметили дефицит групп поддержки, длинные очереди к специалистам, высокую стоимость частной помощи, ограниченную доступность услуг в регионах и слабое взаимодействие между различными государственными учреждениями.

Важно, что схожую оценку дают и сами специалисты. Из 19 участников исследования 16 человек считают участие семьи крайне важным для преодоления кризиса психического здоровья, однако более половины отмечают, что родственников недостаточно вовлекают в этот процесс. Почти три четверти специалистов также считают существующую систему поддержки семей недостаточной.

На основании результатов исследования общество Ogle подготовило ряд предложений для государства и самоуправлений. Среди них — создание отдельного направления поддержки семей в новой политике психического здоровья, разработка единого протокола взаимодействия с родственниками пациентов, финансирование психологической помощи и групп поддержки, а также запуск общегосударственного цифрового навигатора по доступным услугам.

Для решения проблемы нехватки информации организация уже развивает платформу mekleatbalstu.lv, где неправительственные организации могут размещать сведения о доступной помощи. Предполагается, что со временем она станет единым информационным ресурсом для людей с психическими расстройствами и их семей.

Результаты исследования уже представлены представителям профильных министерств, самоуправлений, медицинских учреждений и профессиональных организаций. Теперь рекомендации могут лечь в основу дальнейших изменений в системе поддержки семей.