Латвийские социологи провели исследование о том, как жители Латвии (русские, белорусы, евреи, латыши...) ходят на свидания.

В частности, выяснилось, что активнее всего новые знакомства заводят люди до 35 лет, а среднее количество свиданий в год — 18.

Сценарии для романтических встреч особенно не меняются с годами: на первом месте прогулки на свежем воздухе (37% респондентов), на втором — кафе и кофейни (32%), на третьем — кино, театры или выставки (22%). Форматы вроде катка, боулинга или квестов выбирают 10% опрошенных.

Несмотря на новости о том, что потребление алкоголя снижается, присутствие его на свиданиях признали 55% жителей Латвии, хотя каждый четвертый (25%) смотрит на употребление напитков с градусом на первой встрече отрицательно.

Среди наиболее популярных причин выпить — снять волнение (34%) или создать романтическую атмосферу (31%), а также для того, чтобы легче начать диалог (25%). И только 20% честно сказали, что им просто нравится вкус некоторых напитков (20%).

Но пьют соотечественники весьма аккуратно (или отвечают не совсем честно). Большинство женщин ответили, что ограничиваются одним бокалом, мужчины — двумя-тремя.

Тройка самых популярных позиций выглядит схожей у обоих полов и всех жителей Латвии: