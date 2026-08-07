ИИ
Латвийские социологи провели исследование о том, как жители Латвии (русские, белорусы, евреи, латыши...) ходят на свидания.
В частности, выяснилось, что активнее всего новые знакомства заводят люди до 35 лет, а среднее количество свиданий в год — 18.
Сценарии для романтических встреч особенно не меняются с годами: на первом месте прогулки на свежем воздухе (37% респондентов), на втором — кафе и кофейни (32%), на третьем — кино, театры или выставки (22%). Форматы вроде катка, боулинга или квестов выбирают 10% опрошенных.
Несмотря на новости о том, что потребление алкоголя снижается, присутствие его на свиданиях признали 55% жителей Латвии, хотя каждый четвертый (25%) смотрит на употребление напитков с градусом на первой встрече отрицательно.
Среди наиболее популярных причин выпить — снять волнение (34%) или создать романтическую атмосферу (31%), а также для того, чтобы легче начать диалог (25%). И только 20% честно сказали, что им просто нравится вкус некоторых напитков (20%).
Но пьют соотечественники весьма аккуратно (или отвечают не совсем честно). Большинство женщин ответили, что ограничиваются одним бокалом, мужчины — двумя-тремя.
Тройка самых популярных позиций выглядит схожей у обоих полов и всех жителей Латвии:
Игристые вина.
Коктейли у женщин и пиво/сидр у мужчин.
Тихие вина.
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