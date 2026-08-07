8 августа 2026 года чтят память святых Ермолая, Ермилла и Ермократа, иереев Никомидийских. В народе этот день носит названия Ермолаев и Марьев. Второе название связано с поверьем о возникновении в этот период особого марева (тумана), имеющего целебную силу.
О чем вспоминают в Церкви 8 августа 2026 года
Будущие святые жили в конце III – начале IV века, и все они были священниками христианской церкви. Это был период жестких гонений на христиан императором Максимианом.
В 303 году по его воле были сожжены более 20 тысяч прихожан Никомидийской церкви. Но Ермолай, Ермилл и Ермократ сумели вовремя сбежать и скрыться. Ермолай приметил юношу-язычника, который постоянно ходил мимо дома, где он прятался. Ермолай завел с ним разговор, а потом обучил его основам веры и крестил его. Это быт святитель Пантелеймон, память которого мы празднуем 9 августа 2026 года. Потом его схватили, повели на суд. А вместе с ним в заточение попали Ермолай, Ермилл и Ермократ.
Всех троих пытались склонить отказаться от своей веры. Но они отказались и сказали, что готовы с радостью умереть за истинного Бога. В этот момент началось землетрясение, идолы попадали в капище и разбились. Палачи отступили, а о чуде доложили императору. Но тот не испугался, а велел мучить всех троих и потом убить. Они были обезглавлены.
Смысл праздника
В этот день празднуется память служителей Церкви, которые привели к вере многих, но и своими жизнями утвердили правоту своей веры.
Народные приметы погоды
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Мухи становятся кусачими — жди дождя.
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Лягушки выскакивают из водоемов — к осадкам.
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Кошка залезла на руки — к удаче.
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Если липы уже пожелтели, осень будет ранней.
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Кукушка утром кукует — к теплой и поздней осени.
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Закат багряный — к дождям.
Что можно делать 8 августа 2026 года
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Принято собирать лекарственные растения.
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Можно начать сбор яблок, но есть их нужно до Яблочного спаса (19 августа 2026 года).
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Продолжаем копать свежий картофель и готовить из него всякие блюда.
Что нельзя делать 8 августа 2026 года
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Женщинам не стоит работать.
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Никому не давайте в долг свои рабочие инструменты.
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Очень плохо сквернословить.
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