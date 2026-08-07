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Ермолаев день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 8 августа 2026 года? 2 1174

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Святые Ермолай, Ермилл и Ермократ.

8 августа 2026 года чтят память святых Ермолая, Ермилла и Ермократа, иереев Никомидийских. В народе этот день носит названия Ермолаев и Марьев. Второе название связано с поверьем о возникновении в этот период особого марева (тумана), имеющего целебную силу.

О чем вспоминают в Церкви 8 августа 2026 года

Будущие святые жили в конце III – начале IV века, и все они были священниками христианской церкви. Это был период жестких гонений на христиан императором Максимианом.

В 303 году по его воле были сожжены более 20 тысяч прихожан Никомидийской церкви. Но Ермолай, Ермилл и Ермократ сумели вовремя сбежать и скрыться. Ермолай приметил юношу-язычника, который постоянно ходил мимо дома, где он прятался. Ермолай завел с ним разговор, а потом обучил его основам веры и крестил его. Это быт святитель Пантелеймон, память которого мы празднуем 9 августа 2026 года. Потом его схватили, повели на суд. А вместе с ним в заточение попали Ермолай, Ермилл и Ермократ.

Всех троих пытались склонить отказаться от своей веры. Но они отказались и сказали, что готовы с радостью умереть за истинного Бога. В этот момент началось землетрясение, идолы попадали в капище и разбились. Палачи отступили, а о чуде доложили императору. Но тот не испугался, а велел мучить всех троих и потом убить. Они были обезглавлены.

Смысл праздника

В этот день празднуется память служителей Церкви, которые привели к вере многих, но и своими жизнями утвердили правоту своей веры.

Народные приметы погоды

  • Мухи становятся кусачими — жди дождя.

  • Лягушки выскакивают из водоемов — к осадкам.

  • Кошка залезла на руки — к удаче.

  • Если липы уже пожелтели, осень будет ранней.

  • Кукушка утром кукует — к теплой и поздней осени.

  • Закат багряный — к дождям.

Что можно делать 8 августа 2026 года

  • Принято собирать лекарственные растения.

  • Можно начать сбор яблок, но есть их нужно до Яблочного спаса (19 августа 2026 года).

  • Продолжаем копать свежий картофель и готовить из него всякие блюда.

Что нельзя делать 8 августа 2026 года

  • Женщинам не стоит работать.

  • Никому не давайте в долг свои рабочие инструменты.

  • Очень плохо сквернословить.

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#история #вера #погода #религия #культура #традиции #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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