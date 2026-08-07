Самая теплая морская вода в пятницу утром зафиксирована у побережья Видземе, где она прогрелась примерно до +21 градуса. При этом спасатели предупреждают, что из-за волн и сильных течений купание в море может быть опасным.

Температура морской воды у берегов Латвии в пятницу утром составляет от +17 до +21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая теплая вода наблюдается у побережья Видземе. Около +21 градуса зафиксировано у Западного мола Даугавгривы, а также в портах Скулте и Салацгривы.

У побережья Курземе вода заметно прохладнее. Как в открытом море, так и в Рижском заливе температура составляет +17…+19 градусов. Самая холодная вода утром была зарегистрирована в районе Колки — около +17 градусов.

По данным самоуправлений, в четверг на официальных пляжах Лиепаи, Вентспилса, Юрмалы, Риги и Саулкрасты температура воды составляла +18…+20 градусов, что остается комфортным для летнего купания.

Однако специалисты напоминают, что комфортная температура не всегда означает безопасные условия. Из-за сильного волнения и течений купание в открытом море сейчас не рекомендуется. Осторожность следует соблюдать и на пляжах Рижского залива.

Если условия становятся опасными, спасательные службы могут поднять красный флаг. Он означает полный запрет на купание независимо от температуры воды.

Синоптики также предупреждают, что из-за западного ветра температура воды у курземского побережья Рижского залива и в Юрмале может быстро снизиться.

Тем временем вода во внутренних водоемах остается еще теплее. В крупнейших реках и озерах страны она прогрелась до +19…+24 градусов, причем самая высокая температура утром была зафиксирована в Даугаве.