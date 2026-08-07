От здоровья яблонь зависит, сможете ли вы собрать достаточно плодов в этом году и как деревья будут чувствовать себя в следующем сезоне.

В августе яблони уже дают урожай. Однако некоторых садоводов поджидает неприятный сюрприз во время сбора. Из-за капризов погоды на деревьях могут появиться трещины, а по плодам и листьям распространятся грибковые заболевания.

Агроном Людмила Шубина объяснила, на что стоит обратить внимание и какие меры принять, чтобы спасти плоды.

Летние травмы

Чаще всего кора на яблонях начинает трескаться от солнечных ожогов. Повреждения становятся еще больше в течение всего лета.

Чтобы этого не произошло, ежегодно необходимо защищать с помощью побелки хотя бы южную часть ствола. Можно также обматывать дерево газетами или светлой тканью.

Если вы не сделали этого весной, сейчас уже ничего не исправишь — лучше дать яблоне спокойно завершить плодоношение. Если трещина слишком глубокая, ее можно промыть насыщенным раствором марганцовокислого калия, затем аккуратно зачистить повреждения и заделать их садовым варом.

Не забудьте в октябре побелить стволы, когда кора вызреет и листья опадут.

Лечим паршу

Парша — грибок, который особенно активно распространяется в дождливую погоду. Он поражает листья и плоды, делает яблони менее устойчивыми перед зимними холодами и может убить до 70% урожая.

При заражении на листьях появляются светлые, а затем бурые и темно-серые пятна, листья скручиваются и иссыхают. А на плодах парша вызывает сухие округлые пятна с темной коркой. Яблочки на зараженном дереве становятся кривыми и теряют вкус.

Как отмечает эксперт, существует эффективная профилактика парши. Например, весной почки яблок обрабатывают бордоской жидкостью или раствором с мочевиной (700 г нужно развести в 10 л воды). Осенью можно взять менее концентрированный раствор (500 г на 10 л) и повторить обработку.

Кроме того, важно следить за густотой кроны и вовремя проводить санитарную и формирующую обрезку.

Если вы уже увидели паршу, из-под зараженных деревьев нужно убрать всю листву и сжечь ее.

В августе, до сбора урожая, применять химические препараты уже нельзя. Зато можно взять бактериальные средства, которые уничтожат грибки. Опрыскивать ими нужно по вечерам по всей кроне. Не жалейте состава, все листья и плоды должны быть обильно смочены со всех сторон. Нужно провести как минимум две обработки с перерывом в неделю.

Можно приготовить своими руками горчичный раствор. Для этого подготовьте 100 г сухого горчичного порошка и разведите его в 10 л теплой воды. Также можно добавить в смесь немного мыла.