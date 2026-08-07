Следует добиться, чтобы в Латвии было выгодно не только выращивать сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли.

Как сообщила агентству ЛЕТА консультант премьер-министра по коммуникации Элина Шверна, на этой неделе Кулбергс встретился с представителями общества "Крестьянский сейм" и кооператива "Latraps", а также посетил строящийся в Елгаве завод по производству горохового протеина ООО "ASNS Ingredient".

В центре обсуждения были конкурентоспособность латвийского сельского хозяйства, рост производственных затрат и цен на минеральные удобрения, влияние климатической политики Европейского союза (ЕС), неравные условия конкуренции и необходимость развивать переработку сельхозпродукции внутри страны.

По словам Кулбергса, сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности, развития регионов и экспорта. Если Латвия хочет сохранить конкурентоспособность своих фермеров на европейском и мировом рынках, государственная политика должна быть предсказуемой и поддерживать производство, а не создавать новые препятствия.

Завод "ASNS Ingredient" планируется запустить в первом квартале 2027 года. Он обеспечит долгосрочный спрос на выращенный в Латвии желтый горох, который будет перерабатываться в изолят протеина, крахмал, клетчатку и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Во время посещения предприятия обсуждались реализация проекта, его значение для экономики, а также административные и бюрократические препятствия. По словам Кулбергса, подобные проекты показывают, что Латвии необходимо развивать переработку собственного сырья и ускорять реализацию крупных инвестиций.

По наблюдению bb.lv, каждый очередной премьер-министр Латвии рано или поздно говорит о том, что в стране необходимо развивать промышленность. Вопрос один: "Это так сложно было понять чуток раньше?"