В ближайшие дни в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода с кратковременными дождями. В начале следующей недели воздух прогреется до +27 градусов, однако затем ожидается заметное похолодание, а ночью местами станет всего +5.

Выходные в Латвии пройдут при переменчивой погоде. Солнце будет часто выглядывать из-за облаков, однако местами ожидаются кратковременные дожди, а в субботу возможны и грозы.

В ночь на субботу температура воздуха составит +10…+15 градусов, на побережье — до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В воскресенье погода станет более спокойной. Осадки не прогнозируются, ночь будет на несколько градусов прохладнее, а днем температура немного повысится.

Самым теплым днем начала недели, по прогнозам синоптиков, станет понедельник. Воздух прогреется до +22…+27 градусов, однако уже во второй половине дня с запада начнет увеличиваться облачность, а местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник станет прохладнее. Вместе с дождями усилится и ветер, поэтому погода будет менее комфортной, чем днем ранее.

Во второй половине недели влияние на погоду окажет антициклон. Это означает, что дождей станет значительно меньше, а солнце будет появляться чаще.

Однако вместе с ясной погодой придет и ночное похолодание. В среду днем температура составит +18…+22 градуса, а в ночь на четверг в отдельных районах страны может опуститься до +5 градусов. Для августа такие значения уже будут напоминать начало осени.

После этого температура вновь начнет повышаться. Впрочем, синоптики предупреждают, что к концу следующей недели в регион может выйти новый циклон, который вновь принесет осадки.

В более долгосрочном прогнозе существенных погодных аномалий пока не ожидается. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, август в Латвии должен пройти с температурой и количеством осадков, близкими к климатической норме. Осень и начало зимы, по предварительным оценкам, будут теплее обычного, а самые дождливые и ветреные месяцы ожидаются в ноябре и декабре.