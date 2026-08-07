Министр обороны Латвии Райвис Мелнис считает, что систему физической подготовки и развития психологической устойчивости в школах необходимо пересмотреть. По его мнению, это поможет молодым людям лучше подготовиться к службе в Национальных вооруженных силах.

Министр обороны Райвис Мелнис призвал руководителей Национальных вооруженных сил (НВС), а также министров образования и науки и здравоохранения совместно обсудить совершенствование системы физической подготовки школьников.

По его словам, речь идет не только о развитии физической формы, но и о повышении психологической устойчивости молодых людей еще до того, как они примут решение о службе в армии.

Комментируя набор новобранцев, Мелнис признал, что вооруженные силы заинтересованы в физически подготовленных кандидатах, которые способны сразу выполнять сложные задачи, включая переноску тяжелого снаряжения.

Вместе с тем министр отметил, что современное общество изменилось, а значит, существующая система должна учитывать новые реалии.

По его мнению, важно найти баланс между сохранением необходимых требований к военнослужащим и тем, чтобы слишком высокие нормативы не отпугивали молодых людей от службы.

«Нужно найти модель, которая будет выгодна системе образования, Национальным вооруженным силам и самим молодым людям», — подчеркнул министр.

Мелнис не исключил, что в будущем можно будет обсудить возможность изменения требований к кандидатам. Однако он признал, что этот вопрос остается непростым, поскольку большинство командиров считают, что военнослужащий должен быть физически готов к выполнению задач уже с первого дня службы.

Министр также обратил внимание, что разные военные специальности требуют разной подготовки. По его мнению, оператору беспилотников или специалисту по киберзащите необязательно соответствовать тем же физическим нормативам, что пехотинцу или бойцу подразделения специального назначения.

В качестве примера Мелнис упомянул опыт Украины, где в подразделениях логистики и беспилотных систем служат в том числе военнослужащие, получившие ранения. Однако он подчеркнул, что такие подходы сформировались в условиях войны и не могут автоматически применяться в мирное время.

По словам министра, Латвии следует внимательно изучать зарубежный опыт, но принимать решения только после тщательной оценки того, какие изменения действительно подходят для национальной системы обороны.