Во время праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглоне полиция готова ввести особые меры безопасности в случае угрозы с воздуха. Если будет разослано предупреждение о воздушной опасности, мероприятие остановят, а центр поселка могут закрыть для транспорта.

Во время празднования Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглоне, которое начнется 11 августа, Государственная полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения. В этом году впервые заранее разработан план действий на случай воздушной угрозы.

Если жители получат оранжевое предупреждение системы Cell Broadcast о зафиксированной угрозе в воздушном пространстве Латвии, праздничные мероприятия будут немедленно прерваны, а всех участников попросят покинуть территорию проведения праздника.

В зависимости от количества людей полиция может принять решение полностью закрыть центр Аглоны и организовать выезд транспорта только в направлении от места проведения мероприятий. Поэтому посетителям рекомендуют заранее выбирать парковку ближе к предполагаемому маршруту отъезда и сразу ставить автомобиль в сторону выезда.

В полиции напоминают, что желтое предупреждение Cell Broadcast носит исключительно информационный характер и не требует немедленных действий. Оно лишь сообщает о возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

Из-за большого количества паломников и гостей правоохранители также призывают внимательно следить за детьми и личными вещами. При потере ребенка или сопровождающего необходимо сразу обратиться к ближайшему сотруднику полиции или организаторам мероприятия.

Кроме того, во время праздника запрещено использовать беспилотники над территорией проведения торжеств без специального разрешения организаторов и самоуправления.

Найденные вещи следует передавать в Туристический информационный центр Аглонской базилики или сотрудникам полиции. После окончания праздника все найденные предметы будут доставлены в Северо-Латгальский участок Государственной полиции в Прейли, где владельцы смогут их получить.

Водителям также напоминают, что по дорогам в сторону Аглоны будут двигаться многочисленные группы паломников. Автомобилистов просят соблюдать повышенную осторожность и снижать скорость, а паломников — идти по обочине, соблюдать правила дорожного движения и в темное время суток использовать светоотражающие элементы.

Главные торжества праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии пройдут в Аглоне 15 августа.

Государственная полиция призывает всех участников праздника соблюдать указания организаторов и сотрудников служб безопасности, учитывать возможные ограничения движения и заранее подготовиться к поездке, чтобы обеспечить безопасность всех паломников и гостей мероприятия.