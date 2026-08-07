В Риге готовят масштабную реформу управления водным транспортом. Городские власти хотят централизовать управление всеми муниципальными причалами, изменить правила их аренды и запустить пилотный маршрут между Болдераей и Вецмилгрависом.

Комитет по развитию города Рижской думы 10 августа рассмотрит доклад о реформе системы водного транспорта и управления причалами. Документ предусматривает передачу всей ответственности за эту сферу Департаменту внешнего пространства и мобильности (ДВПМ), а также создание единой модели управления городской акваторией.

Сейчас полномочия разделены между двумя департаментами, которые проводят аукционы на аренду причалов по разным правилам. Кроме того, часть вопросов вообще не закреплена ни за одним из подразделений, а информация о муниципальных причалах не собрана в единой системе.

Чтобы устранить эти проблемы, предлагается признать все муниципальные причалы объектами транспортной инфраструктуры и передать их в ведение ДВПМ. Одновременно планируется разработать новые обязательные правила, регулирующие развитие водного транспорта в столице.

Одной из главных целей реформы является интеграция водного транспорта в общую систему городской мобильности, чтобы он стал еще одним видом общественного транспорта, а не только туристической услугой.

Проект предусматривает создание трех категорий причалов: для регулярных пассажирских маршрутов, долгосрочной аренды и кратковременной стоянки судов.

Все муниципальные причалы планируется сдавать в аренду через аукционы по единым правилам. В отличие от нынешней системы, оцениваться будет не только предложенная цена, но и другие критерии. По мнению авторов реформы, это позволит повысить качество услуг и избежать ситуации, когда стоимость аренды растет без улучшения сервиса.

Также рассматривается возможность внедрения цифровой системы бронирования краткосрочных причалов. Предполагается, что она может работать на базе приложения Mobilly, позволяя дистанционно бронировать место для судна и оплачивать стоянку по почасовому тарифу.

Отдельное внимание уделено развитию регулярных пассажирских перевозок. В качестве пилотного проекта предлагается организовать маршрут Болдерая — Вецмилгравис, который будет работать с мая по сентябрь.

Предварительно стоимость одной поездки оценивается в 1,50 евро, а на начальном этапе планируется выполнять по два рейса в каждом направлении утром и вечером. При этом оператор сможет самостоятельно включать в маршрут дополнительные остановки, а также будет обязан вести учет пассажиропотока и собирать отзывы пользователей.

Кроме запуска нового маршрута, предлагается изменить назначение причала на набережной 11 Ноября между Каменным и Железнодорожным мостами, сделав его остановкой регулярного водного транспорта. Также в планы входят строительство новых причалов, реконструкция участка набережной 11 Ноября и очистка Зундского и Городского каналов.

Идея развития водного сообщения появилась после обращения жителей, которые попросили организовать регулярную переправу между Вецмилгрависом и Болдераей. Соответствующую коллективную инициативу поддержал 2331 человек, после чего Рижская дума поручила оценить возможность запуска такого маршрута.

Если комитет поддержит доклад, следующим шагом станет подготовка пилотного проекта. После заседания депутаты Рижской думы также планируют пройти предполагаемый маршрут на судне, чтобы оценить его на практике.