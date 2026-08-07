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После налога в 3 евро готовят еще один платеж: дешевые посылки могут еще подорожать с ноября 15 10920

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ноутбук и руки
ФОТО: Unsplash

Первый месяц после введения трехеврового сбора на дешевые посылки из третьих стран уже изменил поведение покупателей: заказов стало заметно меньше. Однако уже с ноября расходы могут вырасти еще сильнее — Еврокомиссия рассматривает введение дополнительного сбора за обработку отправлений.

С июля в Европейском союзе действует новый таможенный сбор в размере трех евро за каждую товарную позицию в посылках стоимостью до 150 евро, заказанных из стран за пределами ЕС. Нововведение уже привело к заметному сокращению числа заказов из Китая и других третьих стран, а впереди покупателей может ждать еще одно подорожание.

Если сейчас заказать, например, рубашку и набор фломастеров на Temu, AliExpress или другой зарубежной площадке, придется заплатить шесть евро таможенного сбора — по три евро за каждый товар.

По данным Службы государственных доходов (СГД), в июле благодаря новому сбору было собрано более 5 млн евро. Однако в государственный бюджет Латвии поступило лишь около 1 млн евро.

Как пояснил Латвийскому радио представитель Таможенного управления СГД Эдгар Мазулс, это связано с тем, что крупнейшие интернет-площадки работают через специальный режим IOSS и зарегистрированы в других странах Евросоюза.

«Напрямую Латвии китайская платформа ничего не перечисляет. Например, если она зарегистрирована в Германии, то через немецкую налоговую администрацию раз в месяц переводит нам НДС. Таможенная пошлина при этом уплачивается в той стране, где товар декларируется, например в Бельгии», — рассказал он.

Поэтому большая часть собранных средств остается в системе распределения доходов внутри ЕС, а не поступает напрямую в латвийский бюджет.

При этом новый сбор уже заметно повлиял на привычки покупателей. По оценке СГД, количество заказов сократилось примерно на четверть.

Похожую тенденцию наблюдают и в Latvijas Pasts. В июле объем международных отправлений оказался на 30–60% ниже, чем месяцем ранее. Руководитель отдела международных услуг и бизнеса Latvijas Pasts Кристиан Годиньш считает, что сейчас рынок переживает «первый шок».

«Я лично знаю много случаев, когда человек уже выбрал товары, положил их в корзину и только при оплате увидел, что дополнительно придется заплатить еще 20, 30 или даже 40 евро налога. После этого покупку откладывают», — рассказал он.

Еще более заметное снижение фиксирует Omniva. По данным компании, количество посылок из Китая после введения нового сбора сократилось более чем на 50% — примерно на 10 тысяч отправлений ежедневно.

В то же время в компании считают, что изменения помогают европейским продавцам. Руководитель департамента международных услуг Omniva Александра Борцова отмечает, что экспорт Omniva Latvia вырос на 30–50% по сравнению с прошлым годом, поскольку часть покупателей переходит на товары, отправляемые внутри Евросоюза.

Еще один аргумент в пользу новых правил приводит Центр защиты прав потребителей. После проверки более 60 товаров, купленных на популярных зарубежных интернет-площадках, выяснилось, что почти половина из них не соответствовала требованиям безопасности.

«Мы увидели, что у многих товаров имеются серьезные проблемы с безопасностью. Испытания выявили существенные риски», — сообщила представитель центра Санита Гертмане.

Однако уже через несколько месяцев покупки могут стать еще дороже. Европейская комиссия рассматривает возможность с ноября ввести дополнительный сбор за обработку посылок стоимостью до 150 евро. Предполагается, что он составит два евро за каждую товарную позицию.

Если это предложение будет одобрено, при покупке двух товаров покупателю придется заплатить уже не только шесть евро таможенного сбора, но и еще четыре евро за обработку отправления. Иными словами, только дополнительные платежи составят десять евро, не считая стоимости самих товаров и НДС.

Первый месяц действия нового сбора уже изменил рынок интернет-покупок, однако для любителей заказывать товары из Китая и других стран за пределами ЕС это, вероятно, еще не последнее подорожание.

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#налоги #цены #таможня #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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