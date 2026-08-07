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Последний рабочий день недели жарким не будет 0 341

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: поле рапса

Последний рабочий день недели в Латвии пройдет без сильной жары. Воздух прогреется максимум до +24 градусов, однако погода будет ветреной, а в отдельных районах возможны кратковременные дожди.

В пятницу в Латвии ожидается умеренно теплая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов.

Погоду будет сопровождать порывистый западный ветер. Скорость порывов местами достигнет 11–16 метров в секунду, поэтому на открытых участках может ощущаться прохладнее, чем показывают термометры.

В течение дня солнце будет периодически скрываться за облаками, а местами пройдут кратковременные дожди. Осадки ожидаются не повсеместно, поэтому во многих районах день пройдет без продолжительного дождя.

Хотя температура останется комфортной, именно ветер станет главной особенностью пятницы. Тем, кто планирует проводить много времени на улице, стоит учитывать этот фактор.

В Риге существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется примерно до +23 градусов, а порывы западного ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Погодную ситуацию в Латвии определяет южная периферия циклона. Атмосферное давление составит 1009–1014 гектопаскалей.

В целом пятница обещает стать спокойным летним днем без экстремальной жары, но с заметным ветром и переменной облачностью.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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