В Латвии продолжается обсуждение масштабных изменений в системе школьного образования, включая порядок проведения экзаменов и оценки знаний. Глава профсоюза педагогов считает, что такие решения нельзя принимать без широкого обсуждения с учителями и другими участниками образовательного процесса.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага призвала не торопиться с очередными изменениями в системе образования. По ее мнению, прежде чем менять правила, необходимо обсудить их со всеми заинтересованными сторонами.

На этой неделе Министерство образования и науки передало на согласование поправки к правилам о стандартах основного и общего среднего образования. Они предусматривают изменения в системе оценки знаний школьников, порядке проведения централизованных экзаменов и другие нововведения. В ближайшее время ожидаются также проекты поправок, касающиеся оплаты труда педагогов и дистанционного обучения.

Наибольшую дискуссию вызвало предложение отменить минимальный проходной порог на централизованных экзаменах после 9-го класса.

«Мы оказались в предвыборном марафоне, и сфере образования приходится за ним успевать», — заявила Ванага в интервью программе «900 секунд» (ТВ3).

По ее словам, постоянная смена подходов создает неопределенность как для педагогов, так и для учеников.

«Один министр приходит и говорит: повышаем проходной процент. Другой приходит и говорит: нет, вообще выбрасываем это в мусорную корзину. В нынешней ситуации необходим концептуальный разговор», — считает глава LIZDA.

Она подчеркнула, что реформы должны обсуждаться не только с чиновниками, но и с теми, кто ежедневно работает в школах.

«Прежде чем продвигать такие изменения, нужно собрать все заинтересованные стороны и обсудить, что именно нам нужно, в каком классе, что мы с этим делаем, как поддерживаем ученика на всем пути обучения, а не думать только об экзаменах накануне окончания 9-го класса», — сказала Ванага.

Еще одной темой стало право школьников исправлять результаты проверочных работ. По словам руководителя профсоюза, после предыдущих изменений многие вопросы так и остались неурегулированными.

«Очень многие ученики приходили на проверочную работу, и первым вопросом было: когда я смогу ее переписать? Это происходило массово. Так тоже нельзя было продолжать», — отметила она.

При этом новая формулировка, позволяющая исправить «как минимум одну» работу по каждому предмету, также вызывает вопросы.

«"Как минимум одну" означает, что какая-то школа может разрешить исправить пять или семь работ», — пояснила Ванага.

По ее мнению, такие различия могут привести к тому, что родители и ученики начнут сравнивать школы по мягкости правил, а педагогов — делить на «хороших» и «плохих».

Дискуссия вокруг новых правил продолжается, а окончательные решения по реформам образования еще предстоит принять после процедуры согласования.