В ближайшую ночь дождь пройдет лишь в отдельных местах Курземе и Видземе, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +10...+15 градусов, местами на побережье будет не прохладнее +17 градусов.

Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, локально возможны грозовые ливни. При прояснениях температура воздуха достигнет +18...+23 градусов. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который в порывах местами усилится до 12-15 метров в секунду.

В Риге ночь пройдет без осадков, температура воздуха будет колебаться у отметки +15 градусов. Днем временами ожидается дождь, возможна гроза, а температура воздуха не превысит +22 градусов. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который днем сменит направление на западное, северо-западное.