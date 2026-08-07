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Сухо не будет! Латвийские синоптики уточнили прогноз на субботу 0 312

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ожидании дождя

В субботу во многих местах Латвии ожидается кратковременный дождь, местами - гроза, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь дождь пройдет лишь в отдельных местах Курземе и Видземе, будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +10...+15 градусов, местами на побережье будет не прохладнее +17 градусов.

Днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, локально возможны грозовые ливни. При прояснениях температура воздуха достигнет +18...+23 градусов. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который в порывах местами усилится до 12-15 метров в секунду.

В Риге ночь пройдет без осадков, температура воздуха будет колебаться у отметки +15 градусов. Днем временами ожидается дождь, возможна гроза, а температура воздуха не превысит +22 градусов. Будет дуть слабый юго-западный ветер, который днем сменит направление на западное, северо-западное.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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