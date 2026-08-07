Министерство климата и энергетики Латвии намерено создать программу поддержки стоимостью 40 миллионов евро для снижения риска наводнений. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры и повышение устойчивости территорий к последствиям сильных ливней.

О новой программе во время рабочей поездки в Бауский край сообщил министр климата и энергетики Янис Витенбергс. Она предусматривает финансирование строительства и реконструкции мелиоративных систем и ливневой канализации, а также приобретения оборудования и технологий, необходимых для предотвращения подтоплений. В правительство программу планируют внести уже этой осенью.

Во время встречи руководство Бауского края рассказало министру о наиболее острых проблемах. Среди них — недостаточная система отвода дождевых и сточных вод, повреждение мелиоративных сетей после недавних ливней, потери урожая зерновых и выявленное бактериологическое загрязнение реки Муса.

Муниципалитет призвал государство разработать механизмы поддержки для решения подобных ситуаций.