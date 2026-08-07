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В Латвии заговорили о наводнениях. Что можно предпринять? 3 1435

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Борьба с наводнениями

Министерство климата и энергетики Латвии намерено создать программу поддержки стоимостью 40 миллионов евро для снижения риска наводнений. Средства планируется направить на модернизацию инфраструктуры и повышение устойчивости территорий к последствиям сильных ливней.

О новой программе во время рабочей поездки в Бауский край сообщил министр климата и энергетики Янис Витенбергс. Она предусматривает финансирование строительства и реконструкции мелиоративных систем и ливневой канализации, а также приобретения оборудования и технологий, необходимых для предотвращения подтоплений. В правительство программу планируют внести уже этой осенью.

Во время встречи руководство Бауского края рассказало министру о наиболее острых проблемах. Среди них — недостаточная система отвода дождевых и сточных вод, повреждение мелиоративных сетей после недавних ливней, потери урожая зерновых и выявленное бактериологическое загрязнение реки Муса.

Муниципалитет призвал государство разработать механизмы поддержки для решения подобных ситуаций.

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#климат #Латвия #экология #энергетика #инфраструктура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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