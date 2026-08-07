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В Латвии расширилась зона дорожных работ: где действуют самые серьезные ограничения 0 356

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ремонт дороги
ФОТО: LETA

В Латвии продолжается сезон дорожных ремонтов — строительные работы сейчас ведутся на 61 участке государственных автодорог. Водителей предупреждают о временных светофорах, возможных задержках в пути и большом количестве сельскохозяйственной техники.

Государственное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) сообщает, что строительные работы сейчас ведутся на 61 участке государственных автодорог по всей Латвии.

Наиболее серьезные ограничения сохраняются на главных магистралях. На Даугавпилсском шоссе (A6) временные светофоры работают на участках от Госпори до Ницгале и от Калнишки до Любасте.

Ограничения также действуют на Лиепайском шоссе (A9) между Блидене и Братским кладбищем Пурвакрогс, а также на Даугавпилсской объездной дороге (A14), где на транспортной развязке и участке до Свенте установлены сразу три временных светофора.

На региональных дорогах самые продолжительные задержки возможны на трассе Валдгале — Роя (P126), где между Валдемарпилсом и Руде действует до пяти регулируемых участков. Серьезные ограничения также сохраняются на дорогах Гулбене — Балви — Виляка — Виентули (P35), Тинужи — Кокнесе (P80), Илмая — Приекуле — Плудони (P114), Бауска — Айзкраукле (P87) и Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30).

Большинство ограничений связано с работой временных светофоров, поэтому время в пути на отдельных маршрутах может увеличиться.

Дополнительные сложности для водителей создает и сезон уборки урожая. В Latvijas valsts ceļi напоминают, что на региональных дорогах сейчас значительно увеличилось количество комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Из-за медленно движущихся машин могут образовываться очереди, особенно на узких участках дорог, где возможности для безопасного обгона ограничены.

Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки и соблюдать повышенную осторожность как в местах проведения дорожных работ, так и при встрече с сельхозтехникой.

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#Латвия #строительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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