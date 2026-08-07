За три года более 650 граждан третьих стран прошли курсы латышского языка в рамках проекта Агентства латышского языка. Программа была направлена на помощь в трудоустройстве и интеграции приезжих в латвийское общество.

За последние три года более 650 иностранцев освоили латышский язык в рамках проекта, реализованного Агентством латышского языка (LVA). Об этом агентству LETA сообщили в организации.

Проект реализовывался с августа 2023 года по июль 2026 года. За это время по всей Латвии были организованы курсы латышского языка, разработаны и усовершенствованы учебные материалы для взрослых, а также оказана методическая поддержка преподавателям латышского языка как иностранного.

В LVA отмечают, что созданные в рамках проекта учебные материалы размещены на портале valoda.lv. Ими можно пользоваться как на занятиях с преподавателем, так и для самостоятельного изучения языка.

В Агентстве латышского языка считают, что проект помог гражданам третьих стран не только улучшить знание государственного языка, но и повысить возможности для трудоустройства и успешной интеграции в жизнь латвийского общества.