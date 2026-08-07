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В Латвии рассказали, сколько иностранцев удалось обучить государственному языку 2 2125

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изучение латышского языка иностранцами

ChatGPT

За три года более 650 граждан третьих стран прошли курсы латышского языка в рамках проекта Агентства латышского языка. Программа была направлена на помощь в трудоустройстве и интеграции приезжих в латвийское общество.

За последние три года более 650 иностранцев освоили латышский язык в рамках проекта, реализованного Агентством латышского языка (LVA). Об этом агентству LETA сообщили в организации.

Проект реализовывался с августа 2023 года по июль 2026 года. За это время по всей Латвии были организованы курсы латышского языка, разработаны и усовершенствованы учебные материалы для взрослых, а также оказана методическая поддержка преподавателям латышского языка как иностранного.

В LVA отмечают, что созданные в рамках проекта учебные материалы размещены на портале valoda.lv. Ими можно пользоваться как на занятиях с преподавателем, так и для самостоятельного изучения языка.

В Агентстве латышского языка считают, что проект помог гражданам третьих стран не только улучшить знание государственного языка, но и повысить возможности для трудоустройства и успешной интеграции в жизнь латвийского общества.

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#образование #трудоустройство #интеграция #латышский язык
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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