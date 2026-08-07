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В Латвии сменится военный контингент НАТО: что стоит за этой ротацией? 6 502

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В августе в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании.

Фото: Aizsardzības ministrija.

В августе в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании, который в рамках плановой ротации сменит шведский контингент в составе многонациональной бригады НАТО. В Национальных вооруженных силах подчеркивают, что речь идет о заранее запланированной замене союзных подразделений.

В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит шведских военнослужащих в составе многонациональной бригады НАТО. Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

В НВС пояснили, что ротация союзных подразделений является регулярной и заранее запланированной мерой коллективной обороны НАТО, направленной на обеспечение постоянного военного присутствия союзников и поддержание боеготовности в Латвии.

Численность военнослужащих и состав национальных контингентов могут меняться в зависимости от графика ротации и решений государств-участников. В рамках очередной смены подразделений в Латвию прибудет датское подразделение батальонного уровня, которое войдет в состав многонациональной бригады НАТО.

По соображениям безопасности Национальные вооруженные силы не раскрывают информацию о численности личного состава и других деталях нового контингента.

Канада остается ведущей страной многонациональной бригады НАТО, размещенной в Латвии. Изначально, в 2017 году, на уровне боевой группы в миссии участвовали подразделения Канады, Испании, Польши, Италии, Словении и Албании. В 2018 году к ним присоединились Словакия, Чехия и Черногория, в 2020 году — Исландия, а в 2022 году — Северная Македония.

В 2024 году началось расширение боевой группы до уровня бригады, тогда же к миссии присоединилась и Дания.

12 декабря 2024 года парламент Швеции одобрил долгосрочное участие страны в многонациональной бригаде НАТО в Латвии с механизированным пехотным батальоном. При этом шведские и датские подразделения несут службу в Латвии на ротационной основе.

Плановая замена шведского контингента датским является частью долгосрочной стратегии НАТО по укреплению восточного фланга альянса и поддержанию постоянного присутствия союзных войск в Латвии.

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#НАТО #Швеция #Латвия #Дания #безопасность #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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