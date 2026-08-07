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В Риге проходят учения по строительству противомобильных заграждений (ФОТО) 4 286

Наша Латвия
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Противомобильные инженерные сооружения, учения
ФОТО: LETA

В пятницу, 7 августа, на улице Ояра Вациетиса в Риге проходят практические учения, в ходе которых Рижское самоуправление совместно с партнерами возводит противомобильные инженерные сооружения — физические заграждения, предназначенные для замедления продвижения сил противника в городской среде.

Цель учений — проверить и усовершенствовать способность всех задействованных служб действовать слаженно в случае угрозы национальной безопасности.

Учения проходят с 9:00 до 19:00 на участке улицы Ояра Вациетиса — от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Основные практические работы проводятся с 10:00 до 15:00.

«Безопасность Риги и готовность к любому сценарию угрозы — наш абсолютный приоритет. Возводя противомобильные инженерные сооружения и работая плечом к плечу с различными службами, мы не только укрепляем военную и инженерную устойчивость города в нынешних геополитических условиях, но и создаем эффективный механизм оперативного взаимодействия. Нам важно уже сегодня проверить все процедуры в реальных условиях, чтобы Рига была готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы», — заявил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс.

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Фото: LETA.

Во время учений специалисты с использованием тяжелой техники возводят различные виды заграждений — бетонные блоки, противотанковые металлические «ежи», бревна и другие элементы. Также они отрабатывают разделение территории на функциональные зоны и организацию безопасного движения людей.

Из соображений безопасности территория учений разделена на учебную, охраняемую и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что речь идет о заранее запланированных мероприятиях, поэтому поводов для беспокойства у жителей нет.

«Инженерные заграждения — важный элемент обороны, который затрудняет продвижение противника и дает защитникам дополнительное время и преимущества. Однако их строительство в городской среде требует четко скоординированных действий самоуправления, Земессардзе и других партнеров. Такие практические учения позволяют нам проверить все процедуры и укрепить оборонительные возможности Риги в контролируемых условиях, чтобы в случае кризиса быть полностью готовыми к действиям», — отметил командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрикс Кейстерс.

В связи с проведением учений 7 августа с 9:00 до 19:00 на указанном участке улицы Ояра Вациетиса ограничено движение транспорта и пешеходов. Жителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков, ограждений и указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты.

В практической части учений участвуют около 15 человек, а за их ходом наблюдают примерно 50 приглашенных представителей государственных и муниципальных учреждений. Учения организует и координирует Управление гражданской обороны Рижского самоуправления совместно с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Земессардзе.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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