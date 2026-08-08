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Бесплатное обучение, стипендия и гарантированная работа: «Rīgas satiksme» набирает будущих водителей 6 4325

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Водитель троллейбуса

Фото: «Rīgas satiksme».

Предприятие общественного транспорта «Rīgas satiksme» приглашает желающих освоить профессию водителя троллейбуса. Компания полностью оплачивает обучение, выплачивает стипендию на время учебы и гарантирует трудоустройство после успешного получения квалификации.

В компании отмечают, что профессия водителя троллейбуса требует ответственности, внимательности и умения сохранять спокойствие в различных дорожных ситуациях. При этом предыдущий опыт работы не требуется — все необходимые знания и навыки можно получить во время обучения.

Программа подготовки длится четыре месяца. «Rīgas satiksme» оплачивает как теоретические занятия, так и практическое обучение вождению, а также выплачивает слушателям стипендию. После успешного окончания курса с новыми специалистами заключают трудовой договор.

Стать водителем троллейбуса могут лица старше 21 года, имеющие основное, среднее или среднее профессиональное образование. Также необходимо владеть латышским языком не ниже уровня B1 либо получить образование на латышском языке.

Водительское удостоверение категории B для поступления на обучение не требуется — компания обеспечивает всю необходимую подготовку для получения квалификации.

Помимо стабильной работы, «Rīgas satiksme» обещает конкурентоспособную заработную плату, социальные гарантии, а также различные льготы и бонусы для сотрудников.

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#профессия #трудоустройство #Ригас Сатиксме #обучение #латышский язык #общественный транспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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