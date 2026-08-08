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День святителя Пантелеймона. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 9 августа 2026 года 1 1068

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Служба в храме

9 августа 2026 года вспоминается святитель Пантелеймон, один из самых почитаемых святых. Его считают покровителем военных, врачей и пациентов.

Имя этого святого призывается в Православной Церкви при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного.

О чем вспоминают в Церкви 9 августа 2026 года

Будущий святитель родился в III веке в Никомедии в семье богатого и знатного язычника и при рождении был назван Пантолеон. Мать его была христианкой и очень хотела воспитать сына в своей вере, но она умерла, когда мальчик был еще совсем маленький.

Отец стал сам воспитывать ребенка, а потом отдал его в языческую школу. Мальчик был умен и прилежен. Так он овладел в совершенстве врачебным искусством. И будучи человеком добрым, стал лечить всех, не требуя за это платы.

В тот период император Максимилиан затеял жесточайшие гонения на христиан. Но мужчина случайно познакомился с одним из христианских священников по имени Ермолай, который скрывался от преследователей в доме, мимо которого Пантолеон часто проходил. Они разговорились, и Пантолеон стал часто посещать Ермолая, проникаясь христианским учением. Но поворотной стала ситуация, когда он никак не мог вылечить укушенного змеей мальчика и, помолившись Богу, вдруг смог воскресить ребенка. Он тогда принял от Ермолая крещение с именем Пантелеймон.

Врача, который лечил эффективно и бесплатно, ненавидели другие лекари. Потому кто-то из них с радостью донес о принятии крещения Пантелеймоном. Император призвал его и, желая поглумиться, предложил посоревноваться с языческими лекарями. Однако никто из его коллег не смог вылечить пациента, а по молитве Пантелеймона пациент выздоровел. Многие их тех, кто присутствовал, после такого чуда тоже уверовали во Христа.

Император разозлился и велел пытать Пантелеймона. А потом ему на шею привязали камень и бросили в море. Однако он выплыл. Дикие звери, к которым его бросили на растерзание, лизали святому ноги. Ему стали рубить голову, но меч не нанес ему никакого вреда. И только по молитве самого Пантелеймона удалось лишить его жизни. Но вместо крови из раны на шее потекло молоко, а дерево, к которому он прислонился, зацвело невероятными цветами. Тело его бросили в огонь, однако оно не сгорело, и позже было погребено братьями по вере. Святой прожил лишь 30 лет, но слава нем ширилась и росла и после его смерти.

Смысл праздника

Этот день напоминает нам о необходимости служить как Господу, так и людям. А еще о силе молитвы, которая может исцелить как дух, так и тело.

Что можно делать 9 августа 2026 года

Принято собирать и засушивать цветы и целебные травы.
Начинается сбор и заготовка на зиму капусты.
Хорошо испечь пирог с капустой.

Что нельзя делать 9 августа 2026 года

Нельзя работать, особенно физически.
В дождь не выходите из дома, может ударить молния.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
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#церковь #Латвия #религия #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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