Температура воды на официальных пляжах Риги в субботу, 8 августа, составляет от +18 до +22 градусов, свидетельствуют данные Рижской муниципальной полиции.

Самая теплая вода — +22 градуса — зафиксирована в Кишэзерсе, на Кипсале и в Болдерайском карьере. На Луцавсале и в Румбуле вода прогрелась до +21 градуса, а в Вецаки — до +19 градусов.

Прохладнее всего сегодня на пляжах Вакарбулли и Даугавгрива, где температура воды составляет +18 градусов.

Муниципальная полиция напоминает, что для отдыха у воды рекомендуется выбирать один из девяти официальных рижских пляжей, где за безопасностью отдыхающих следят спасатели.

На пляжах спасатели работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, у озер Бабелитис и Кишэзерс. При этом в ночные смены дежурит меньше спасателей, чем днем.