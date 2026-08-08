Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где сегодня самая теплая вода? Вот, что показывают замеры 0 380

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отдых у воды

Температура воды на официальных пляжах Риги в субботу, 8 августа, составляет от +18 до +22 градусов, свидетельствуют данные Рижской муниципальной полиции.

Самая теплая вода — +22 градуса — зафиксирована в Кишэзерсе, на Кипсале и в Болдерайском карьере. На Луцавсале и в Румбуле вода прогрелась до +21 градуса, а в Вецаки — до +19 градусов.

Прохладнее всего сегодня на пляжах Вакарбулли и Даугавгрива, где температура воды составляет +18 градусов.

Муниципальная полиция напоминает, что для отдыха у воды рекомендуется выбирать один из девяти официальных рижских пляжей, где за безопасностью отдыхающих следят спасатели.

На пляжах спасатели работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях — в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, у озер Бабелитис и Кишэзерс. При этом в ночные смены дежурит меньше спасателей, чем днем.

×
Читайте нас также:
#температура воды #Рига #погода #безопасность #отдых #спасатели #пляжи #лето
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Автозаправочная станция
Изображение к статье: Военные в строю
Изображение к статье: Лето в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Душевая кабина
Люблю!
Изображение к статье: Счастливое детство
Люблю!
Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео