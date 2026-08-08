По словам ведущего юриста-консультанта Инспекции труда Владимира Логачева, не поступившая вовремя зарплата не дает работнику автоматического права отсутствовать на работе, а невыплаченное вознаграждение следует взыскивать с работодателя, при необходимости привлекая комиссию по трудовым спорам.

В обращении к работодателю Логачев советует указать, за какой период не была выплачена зарплата, какова требуемая сумма и когда она должна была поступить. Также можно предоставить работодателю разумный срок для погашения задолженности. Письменное общение важно, поскольку в случае возможного трудового спора его можно будет использовать в качестве доказательства.

"Работнику стоит сохранить трудовой договор, документы, подтверждающие договоренность о заработной плате, табель учета рабочего времени, расчетные листки, выписки с банковского счета и переписку с работодателем. С помощью этих документов можно доказать как наличие трудовых отношений и объем выполненной работы, так и размер невыплаченной заработной платы", — поясняет Логачев.

Если работодатель и после письменного обращения не выплачивает зарплату, работник может обратиться с иском в комиссию по трудовым спорам или в суд. Подача заявления в комиссию по трудовым спорам не облагается госпошлиной, и в нем необходимо указать требуемую сумму, период, основание для требования, а также приложить подтверждающие доказательства.

С требованием о выплате невыплаченной зарплаты можно обратиться в комиссию по трудовым спорам в течение трех лет со дня, когда она должна была быть выплачена. Помимо основного требования, работник может потребовать от работодателя неустойку за время задержки выплаты.

Инспекция труда подчеркивает, что, несмотря на невыплату зарплаты, необходимо продолжать выполнять рабочие обязанности до тех пор, пока действуют трудовые отношения, за исключением случаев, когда закон дает основания для отказа от выполнения работы.

Если работодатель значительно задерживает выплату зарплаты или неоднократно ее не выплачивает, это может считаться существенным нарушением с его стороны. В таком случае у работника может возникнуть право расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке. Перед этим следует письменно предупредить работодателя, описать нарушение и дать ему возможность выплатить зарплату.

Заявление о расторжении договора в чрезвычайном порядке должно быть представлено в форме, позволяющей письменное воспроизведение, и в нем необходимо четко обосновать, почему от работника неразумно ожидать продолжения трудовых отношений.