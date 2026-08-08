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Их и здесь неплохо кормят? Некоторые министры еще не были в зарубежных командировках 1 1141

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV

Министр иностранных дел Байба Браже чаще других членов правительства премьер-министра Андриса Кулберга выезжала в зарубежные командировки. При этом четыре министра с момента формирования нового Кабинета министров пока ни разу не были в служебных поездках за границей, свидетельствуют данные официального издания Latvijas Vēstnesis.

Сам премьер Андрис Кулберг, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по четыре зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домбрава побывал в трех командировках.

По два раза за границу по служебным делам выезжали министр экономики Виктор Валайнис, министр юстиции Эдвардс Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис.

По одной зарубежной командировке совершили министр благосостояния Рейнис Узулниекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, а также министр благосостояния Улдис Аугулис.

При этом четыре члена правительства пока вообще не ездили в зарубежные командировки. Это три представителя Национального объединения — министр образования и науки Илзе Индриксоне, министр климата и энергетики Янис Витенбергс и министр культуры Наурис Пунтулис, а также представляющий «Объединенный список» министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс.

Ранее Кулберг заявлял, что необходимость зарубежных командировок членов правительства должна тщательно оцениваться.

«Не следует всем разъезжать по командировкам направо и налево», — заявил премьер после первого заседания возглавляемого им правительства.

По словам Кулберга, к каждой такой поездке необходимо подходить критически и оценивать, действительно ли она необходима и поможет ли выполнить задачи, предусмотренные декларацией правительства.

Премьер также обещал столь же строго оценивать собственные зарубежные поездки, напомнив, что каждая командировка означает расходы для государственного бюджета.

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#Латвия #бюджет #министры #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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