Что нужно чтобы в многоквартирном доме в Латвии заменить обычный полотенцесушитель в ванной комнате на электрический?

Это считается не просто «заменой прибора», а изменением инженерных коммуникаций дома, рассказывает представитель Латвийского объединения юристов Сергей Махнев. Поэтому обычно нужны согласования. Обычно требуется:

1. Согласование с управляющим домом (домоуправление, обслуживающая компания или товарищество собственников), потому что водяной полотенцесушитель подключён к общей системе горячей воды/отопления и считается частью общей собственности дома.

2. Техническое решение / проект, если жилец полностью демонтирует водяной полотенцесушитель, меняет подключение, убирает циркуляционный стояк, ставит заглушки или меняете схему труб,

3. Работы должен выполнять сертифицированный сантехник. Особенно если нужно перекрывать стояк, сливать воду или изменять подключение к общей системе дома.

4. Электрическое подключение

Для электрического полотенцесушителя желательно:

-отдельная линия или качественная существующая проводка,

-заземление,

-УЗО (дифференциальная защита),

-влагозащищённая розетка/IP-защита,

-подключение квалифицированным электриком.

В ванной это особенно важно по требованиям электробезопасности.

5. Если изменение затрагивает общую систему отопления/горячей воды дома, управляющий может потребовать решение или согласие совладельцев дома. На практике многое зависит от конкретного дома и управляющего.

Как это обычно происходит практически:

-Снимают старый водяной полотенцесушитель.

-Стояк либо сохраняют как байпас/перемычку, либо корректно переделывают по проекту.

-Ставят электрический полотенцесушитель отдельно от водяной системы.

-Подключают его к электросети через электрика.

Чего не нужно делать:

-Самостоятельно срезать полотенцесушитель и глушить трубы без согласования.

-Менять диаметр труб или нарушать циркуляцию стояка.

-Подключать мощный электрический прибор в старую ванную розетку без проверки проводки.

Причина — возможны очень неприятные последствия. Во-первых, управляющий домом, не зная о самовольной замене, будет по-прежнему выставлять счет за уже несуществующий прибор. А во-вторых, как только о нем станет известно (особенно если это еще и нанесет кому-то ущерб), это станет основанием для претензии о незаконном переоборудовании. Поэтому согласовать необходимо — во избежание неприятностей, вероятность которых в данном случае очень высока: вас могут обязать вернуть всё обратно и выставить счет — например, если пострадают соседи или нарушится циркуляция горячей воды.