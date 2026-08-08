Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Клиенты Swedbank лишились доступа к деньгам. Дополнено 1 3348

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банк информирует

У самого крупного банка Латвии - очередные проблемы.

Многочисленные обращения читателей bb.lv свидетельствуют: клиенты банка лишились доступа к своими счетам.

Мы убедились – войти в интернет-банк по состоянию на 13:06 было невозможно.

Соответственно нет возможности оплатить повседневные расходы, погасить долги по кредиту, снять денег на лекарства и так далее.

По непонятной причине, проблемы у Swedbank с недавних пор стали возникать все чаще. Что случилось? С интересом выслушаем комментарий руководства банка.

ДОПОЛНЕНИЕ. На момент 13:30, по словам одного из наших читателей, ему уже удалось войти в мобильное приложение банка, тем не менее на главной странице интернет-банка по-прежнему висит сообщение: Atvainojamies, šobrīd ir tehniski traucējumi Swedbank internetbankas un mobilās lietotnes darbībā. Mūsu komanda strādā, lai atrisinātu situāciju iespējami ātri. Или, в переводе на русский язык: "Приносим извинения, в настоящее время наблюдаются технические неполадки в работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank. Наша команда работает над тем, чтобы устранить проблему, как можно скорее".

ДОПОЛНЕНИЕ-2. 14:02. На первой странице своего интернет-банка Swedbank уже не извиняется. Поэтому надеемся, что технический сбой удалось ликвидировать. Поменьше таких неприятных сюрпризов!

×
Читайте нас также:
#банки #кризис #деньги #Swedbank #финансы #Латвия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
4
2
1
6
1
13

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Автозаправочная станция
Изображение к статье: Военные в строю
Изображение к статье: Лето в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Душевая кабина
Люблю!
Изображение к статье: Счастливое детство
Люблю!
Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео