Многочисленные обращения читателей bb.lv свидетельствуют: клиенты банка лишились доступа к своими счетам.

Мы убедились – войти в интернет-банк по состоянию на 13:06 было невозможно.

Соответственно нет возможности оплатить повседневные расходы, погасить долги по кредиту, снять денег на лекарства и так далее.

По непонятной причине, проблемы у Swedbank с недавних пор стали возникать все чаще. Что случилось? С интересом выслушаем комментарий руководства банка.

ДОПОЛНЕНИЕ. На момент 13:30, по словам одного из наших читателей, ему уже удалось войти в мобильное приложение банка, тем не менее на главной странице интернет-банка по-прежнему висит сообщение: Atvainojamies, šobrīd ir tehniski traucējumi Swedbank internetbankas un mobilās lietotnes darbībā. Mūsu komanda strādā, lai atrisinātu situāciju iespējami ātri. Или, в переводе на русский язык: "Приносим извинения, в настоящее время наблюдаются технические неполадки в работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank. Наша команда работает над тем, чтобы устранить проблему, как можно скорее".

ДОПОЛНЕНИЕ-2. 14:02. На первой странице своего интернет-банка Swedbank уже не извиняется. Поэтому надеемся, что технический сбой удалось ликвидировать. Поменьше таких неприятных сюрпризов!