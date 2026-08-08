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В чем еще Латвия безнадежно проигрывает Литве и Эстонии? 5 1038

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переезд

ИИ

Эстония названа лучшей страной для переезда согласно рейтингу Rumavi Global Relocation Index этого года. Родная Латвия – далеко позади.

Эстония набрала 72,8 балла из 100, Сингапур — 72,6, а Малайзия — 72 балла.

Индекс Rumavi оценивает 192 страны по 24 показателям, разделенным на четыре категории: финансы и налоги, качество жизни и здоровье, безопасность и стабильность, а также иммиграция и возможности. На основе этих данных составляются шесть различных рейтингов, которые учитывают общее качество жизни, а также специфику для пенсионеров, цифровых кочевников, семей, предпринимателей и налоговую привлекательность.

В качестве сильных сторон Эстонии индекс выделяет прежде всего ее валютно-банковскую систему, возможности для предпринимательства и права собственности для неграждан. По данным Euronews, за валюту и банковскую систему Эстония получила 99 баллов из 100, за возможности для бизнеса — 96, а за доступность жилья — 82 балла. За обилие зеленых зон Эстония получила 86 баллов, а за безопасность на улицах — 77.

Из европейских стран в общем зачете за Эстонией следуют Португалия (четвертое место), Литва (шестое), Чехия (девятое) и Мальта (десятое). Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Эстония, Сингапур, Малайзия, Португалия, Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Китс и Невис, Чехия и Мальта. Латвия в этом рейтинге расположилась только на 19-й позиции.

Согласно методологии, часть показателей индекса взята из международных баз данных, однако не все данные получены напрямую из статистических источников. Rumavi также использует собственные экспертные оценки, например, в вопросах прав собственности для неграждан, визовых возможностей и права на постоянное проживание. По оценке Rumavi, качество данных примерно по 127 странам является высоким или полным, а для остальных 65 стран результаты рекомендуется рассматривать скорее как ориентир.

В Rumavi подчеркивают, что индекс не дает окончательного ответа на вопрос, куда стоит переезжать, а служит отправной точкой для сравнения разных стран.

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#Эстония #финансы #Латвия #предпринимательство #безопасность #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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