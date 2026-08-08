В воскресенье погодные условия в стране будет определять антициклон - в начале дня во многих местах синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду.
С середины дня количество облаков увеличится, однако осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно слабым, воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Риге также прогнозируется солнечный день, лишь временами небо будет затягивать облаками.
День пройдет без осадков, сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +23...+25 градусов.
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