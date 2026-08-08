В воскресенье погодные условия в стране будет определять антициклон - в начале дня во многих местах синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду.

С середины дня количество облаков увеличится, однако осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно слабым, воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге также прогнозируется солнечный день, лишь временами небо будет затягивать облаками.

День пройдет без осадков, сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +23...+25 градусов.