В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии сейчас служат четыре женщины в звании полковника, однако пока неизвестно, когда одна из них сможет стать первой женщиной-генералом в истории латвийской армии. В НВС отмечают, что количество должностей, предусматривающих генеральское звание, ограничено.

Как выяснило агентство LETA, звание полковника сейчас имеют Илзе Жилде, Лиене Карале, Эвия Сипола и Антонина Блодоне. При этом Жилде стала первой женщиной-полковником в истории латвийских вооруженных сил и находится в этом звании уже как минимум пять лет.

В структурах системы внутренних дел и местах заключения, родственных НВС, женщины ранее получали генеральские звания, однако сейчас ни одной женщины в таком звании там не служит.

Согласно Закону о военной службе, полковнику с высшим образованием после окончания курса высшего командного состава или приравненного к нему курса и как минимум трех лет службы в звании полковника может быть присвоено звание генерала.

LETA поинтересовалось у НВС, почему до сих пор ни одна из четырех женщин-полковников не была представлена к генеральскому званию.

В НВС пояснили, что офицерские звания присваивает президент Латвии по рекомендации министра обороны. Соответствие офицера требованиям для получения следующего звания оценивает Высшая аттестационная комиссия.

Звание бригадного генерала присваивается полковникам, которые соответствуют установленным законом критериям и назначены на должность, предусматривающую соответствующее высшее офицерское звание.

Таким образом, одного необходимого стажа и образования недостаточно. Учитываются профессиональная подготовка военнослужащего, результаты службы, дисциплинарное соответствие, а также занимаемая должность.

При этом число должностей в НВС, для которых предусмотрено звание бригадного генерала, ограничено организационной структурой и потребностями вооруженных сил.

В НВС подчеркнули, что перспективы каждой из четырех женщин-полковников оцениваются индивидуально с учетом требований конкретной должности и интересов службы. Сам по себе длительный срок пребывания в звании полковника не является основанием для представления к званию бригадного генерала.