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Почему в Риге цены на топливо растут, в Таллине и Вильнюсе — снижаются? 0 342

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автозаправочная станция

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли, а в Таллине и Вильнюсе снизились, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА.

В конце рабочей недели самой высокой цена на бензин была в Риге, далее следовали Таллин и Вильнюс. Дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, за ним следовал Таллин, а меньше всего дизтопливо в конце рабочей недели стоило в Риге.

В Риге на заправочной станции "Circle K" на улице Краста цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 3,9% и в пятницу составила 1,844 евро за литр, а цена дизельного топлива поднялась на 6% - до 1,944 евро за литр.

В Вильнюсе на заправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю в пятницу цена бензина 95-й марки составляла 1,739 евро за литр, что на 3,3% меньше, чем неделю назад. Цена дизельного топлива за неделю снизилась на 1,5% - до 2,009 евро за литр.

В Таллине на заправочных станциях "Circle K" цены как на бензин 95-й марки, так и на дизельное топливо за неделю упали на 0,5% и в пятницу составляли 1,839 евро и 1,949 евро за литр соответственно.

Цена на автогаз в Риге по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и в пятницу составила 0,915 евро за литр. Тем временем в Таллине цена на автогаз выросла на 1% и в пятницу составила 0,968 евро за литр, а в Вильнюсе - снизилась на 1,3% до 0,749 евро за литр.

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#бензин #энергетика #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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