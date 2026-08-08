Приятно иметь дело с интеллигентными людьми. В том, как Сейм в срочном порядке принимал поправки к Закону о поддержке гражданских жителей Украины, запретившем, кроме прочего, ввоз в нашу страну напечатанных в РФ и РБ книг – определив их как «промышленные товары», и перечислив наряду с одеждой и обувью – явно чувствуется далекое эхо эпохи, когда Латвия была самой читающей союзной республикой, с 26 выдаваемыми в год библиотечными книгами.

Сломать Кощееву иглу

Ныне МИД ЛР до 31 августа поручается представить Кабинету Министров предложения по правилам национального запрета импорта. В них будет все подробнейшим образом расписано – ну а мы со своей стороны заметим, что глава внешнеполитического ведомства Байба Браже свое 60-летие встретит, дай Бог ей здоровья, конечно – в декабре сего года; и, соответственно, относится к тому поколению, что росло «с дружбою, с книгою, с песнею».

И воспринимает печатное слово очень серьезно, как своего рода Кощееву иглу, сломай которую – рухнет весь, как это ныне принято говорить – нарратив. И сознание нелатышской части населения государства станет девственным полем, на коем можно будет взращивать чудесные злаки демократии, основой коей является, как известно по Преамбуле Сатверсме, исключительно латышский язык. Ну, еще с добавлением языков ЕС, НАТО и государств-кандидатов.

Увы, не все делается столь быстро, как хотелось бы национальной дипломатии – а до того тем деятелям народнохозяйственного блока, которые с января сего года повысили НДС для книг и периодики на русском языке с 5 до 21%, не предусмотрев при этом различия, где же они напечатаны. И по сейчас книжные магазины, торгующие данной продукцией, функционируют – а пресса выходит, но что же будет в обозримом будущем?

Движемся в онлайн-торговлю

По наблюдениям Вашего автора, в последние несколько лет и на полках местных «граматниц» произошла серьезная селекция. В первую очередь она пришла в сети, принадлежащие крупнейшим национальным брендам. Там несколько стеллажей на русском, как правило, составляет литература о кулинарии, здоровом образе жизни, животных, психологии и астрологии. Небольшую часть занимает переводная беллетристика Запада – любовные романы, детективы. Чуток детской литературы. Это, в общем-то, и все.

Гораздо более насыщенные по темам, ориентированные на русскоязычную публику магазины, тоже проводят свой маркетинг с оглядкой. Скажем, время назад я решил использовать семейное положение в личных целях – поинтересовался у родственницы, служащей в книжной торговле, можно ли купить последнюю биографию Иосифа Виссарионыча. Стивен Коткин, всемирно известный историк, профессор Принстонского университета (США), написал ее. «Сталина мы не возим!» - испуганно воскликнула моя менеджерка.

На это можно заметить, что в Латвии совершенно легально можно получить книг с зарегистрированного в Испании агрегатора, торговой площадки книг и всего прочего русскоязычного, тех же игр и игрушек. Цены ничуть не выше тех, что предлагаются у местных. И, что самое приятное, ни цента НДС в казну государства. Ты ко мне по-хорошему - и я к тебе по-хорошему…

Поднимем черный флаг

Предупреждаем сразу – или, по-современному – дисклаймер! - для того, чтобы «перейти на эту ссылку», необходим домашний компьютер, желательней всего ноутбук, или электронную читалку, киндл. В телефоне, конечно же, тоже можно попробовать чтение – сам видел недавно в троллейбусе пытливо уткнувшегося в такую мини-книгу; но это морока для глаз. Все-таки зрение наше как-то не настроено на формат размера с ладонь.

А вот если иметь перед собой экран более приличествующих размеров, то здесь открывается море разливанное электронных книг. Конечно же, можно зарегистрироваться на любом из официальных продающих такие товарные позиции сайтов, и честно платить. Однако, как пел БГ, «некоторые женятся, а некоторые так». В сегодняшнюю, трудноэкономическую годину, да не осудим сторонников пиратского хода. Называть особо популярные интернет-ресурсы не станем – дабы не давать наводок хлопцам из Национального совета по радио и телевидению.

Однако запомним два волшебных слова – трекер и торрент. Системы бесплатного обмена файлами, к коим можно – по крайней мере пока – невозбранно подключиться, действуют сугубо на некоммерческих началах. Полученные подобным образом копии электронных книг, или же аудиоверсии – скачиваются в те устройства, которые вам ближе всего по привычкам.

Вашему автору, скажем, приятно слушать во время плавания в бассейне биографию Чаадаева из серии «Жизнь замечательных людей», выпущенную в 1986 году, и озвученную, судя по всему, тоже на заре свободы и демократии. Жаль лишь, Sony отчего-то прекратила выпуск водонепроницаемых наушников-плейеров; найти даже пользованные это тоже, тот еще, квест.

Библиотеки общественные, частные и личные

Являясь давним, еще со времен памятной статистики ЛССР, библиотечным фанатом, я в последние годы также заметил, что даже те из общедоступных читален, что сохранили целые отделы на русском, как-то очень уж их проредили.

Ну вот, для примера, Центральная Рижская библиотека на ул. Бривибас 49/53. Совершенно бесплатная, книги можно брать на дом. В собрании русскоязычной литературы, однако, практически невозможно обнаружить выпущенное до 1991 года. Пускай это будут даже самые что ни на есть классики. Попробуйте найти на полке Гоголя или Горького. Да был ли мальчик?

Топовым собранием, на мой вкус, может похвастаться Zadornov Library на Кришьяна Барона 5. Спасибо швейцарцу итальянского происхождения, энтузиасту изучения языков – это часть его кластера, куда еще входят лингвистическая школа etc. Здесь имеется высший, по качеству, подбор литературы. Плата почти символическая, если поддерживать примерный темп книгообмена, как во времена социализма, то получается где-то 1.50 евро за экземпляр. Что на порядок ниже рыночных цен, согласитесь.

Безусловно, сохранились у населения и собственные книжные собрания. И, если мы дойдем до ситуации «слушай, дай что-нибудь почитать», то выйдем из положения. Самому мне не так давно пришлось буквально выскребать книгу Лимонова «Москва майская», которую вот так вот дал, и что называется, почти с концами. Но нет, хотя и зачитанную, вернул на родину. А сколько таких экземпляров ныне по стране, ведь почти запрещенка.

Но все это, разумеется, не отменяет того факта, вполне печального, что сегодняшние медийные привычки у людей смещаются. И, вместо того, чтобы почитать умного человека, зачастую время единственной жизни тратится на то, чтобы следить в телефоне за кумушкой, которая обхаживает магазины. Или за чужими путешествиями. Хотя, собственно, и феномен популярности литературы в СССР объяснялся повальным желанием перенестись в другую жизнь. А по мнению властей ЛР, повседневность нашего государства и так достаточно прекрасна, чтобы заниматься таким эскапизмом.