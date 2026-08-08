У побережья Энгуре в субботу спасатели оказали помощь яхте, которая после поломки мачты потеряла управление примерно в пяти километрах от Берзциемса.

Сигнал от единого номера экстренной помощи 112 поступил в 12:48. Уже в 13:02 из Энгурского порта к месту происшествия отправилась моторная лодка добровольных пожарных с экипажем из двух человек.

При этом спасателям пришлось столкнуться с дополнительными трудностями: из-за проходившего в Энгуре праздника на дорогах образовались пробки, что осложнило и замедлило путь к порту.

Один из членов общества добровольных спасателей в момент происшествия находился в море на катере неподалеку от яхты. Он первым прибыл на место, оценил ситуацию и передал информацию другим экстренным службам, однако подойти непосредственно к яхте и оказать практическую помощь не смог.

К месту происшествия также направились экипажи Государственной пожарно-спасательной службы из Тукумса и представители Береговой охраны из Риги.

Прибывшие спасатели установили, что у яхты сломалась мачта, из-за чего судно потеряло управление. Добровольные пожарные Энгуре помогли поднять и уложить поврежденную мачту обратно на яхту, после чего дополнительная помощь на воде уже не потребовалась.

Затем яхту вместе с находившимися на борту людьми сопроводили до Энгурского порта. Там их уже ожидали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и бригада Службы неотложной медицинской помощи.

Сколько человек находилось на борту яхты и пострадал ли кто-либо в результате происшествия, пока не сообщается.