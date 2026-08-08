В прошлом году женщинам в Латвии был сделан 2421 искусственный аборт, что на 13 абортов меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Больше всего - 562 - искусственных абортов было сделано женщинам в возрасте от 30 до 34 лет. Женщинам в возрасте от 35 до 39 лет в прошлом году искусственные аборты были сделаны 560 раз, а в возрасте от 25 до 29 лет - 460 раз.

В прошлом году, в отличие от предыдущих пяти лет, не было сделано ни одного искусственного аборта девочкам в возрасте до 14 лет.

В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, что на 956 детей (7,4%) меньше, чем в 2024 году.