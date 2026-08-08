Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уменьшилось число абортов, но детей в Латвии больше не родилось 0 70

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В больнице

В прошлом году женщинам в Латвии был сделан 2421 искусственный аборт, что на 13 абортов меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Больше всего - 562 - искусственных абортов было сделано женщинам в возрасте от 30 до 34 лет. Женщинам в возрасте от 35 до 39 лет в прошлом году искусственные аборты были сделаны 560 раз, а в возрасте от 25 до 29 лет - 460 раз.

В прошлом году, в отличие от предыдущих пяти лет, не было сделано ни одного искусственного аборта девочкам в возрасте до 14 лет.

В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, что на 956 детей (7,4%) меньше, чем в 2024 году.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Латвия #демография #аборты #женщины #дети #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Автозаправочная станция
Изображение к статье: Военные в строю
Изображение к статье: Лето в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Душевая кабина
Люблю!
Изображение к статье: Счастливое детство
Люблю!
Изображение к статье: Битва за зерно
В мире
Изображение к статье: Пациент больницы
В мире
Изображение к статье: Ценная рыба
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео