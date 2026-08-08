Вавере родился в 1964 году.

Он был одним из наиболее известных музыкальных журналистов Латвии и обозревателей популярной музыки. Начинал работать в советской прессе, более четырёх десятилетий публиковал статьи о музыке в различных печатных и интернет-изданиях, а также работал переводчиком и был автором книг.

В своё время Вавере также работал на радиостанции Radio SWH, где вёл программу «Колыбельные для взрослых». Он был широко известен как исследователь истории рок-музыки, автор книг «101 музыкальный альбом для достойной коллекции» и «Колыбельные для взрослых», а также переводчик ряда изданий, посвящённых рок-музыке. Особую известность получила созданная им серия компакт-дисков «Lullabies/Šūpuļdziesmas».

Более подробная информация об обстоятельствах его смерти пока не опубликована.