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В Латвии женщины стали рожать все позже 2 468

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина с ребенком
ФОТО: Unsplash.com

В Латвии продолжает расти средний возраст женщин на момент рождения ребенка. В 2025 году он достиг 30,6 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Годом ранее средний возраст матери составлял 30,4 года, а в 2010 году — 28,6 года. Таким образом, за 15 лет этот показатель увеличился на два года.

Чаще всего детей в Латвии рожают женщины в возрасте от 30 до 34 лет. В 2025 году у них родились 3766 детей — почти треть всех новорожденных.

На втором месте женщины в возрасте от 35 до 39 лет — у них родились 2852 ребенка. У матерей в возрасте от 25 до 29 лет родились 2766 детей.

При этом заметно сократилось число родов среди совсем молодых женщин. В 2025 году у женщин младше 20 лет родились 263 ребенка, тогда как в 2010 году — 1152. Одновременно увеличивается доля детей, которых женщины рожают после 30 лет.

Всего в 2025 году в Латвии зарегистрирован 11 931 младенец. Из них 7669 детей, или 64,3%, родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет эта доля увеличилась на 8,7 процентного пункта.

Для 40,6% семей новорожденный стал первым ребенком, для 34,8% — вторым, а 16,4% родившихся детей стали третьими в семье.

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#рождаемость #Латвия #демография #брак #семья #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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