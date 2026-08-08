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В Риге собирают подписи на запрет рыбалки в пруду 1 2861

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лебедь в пруду
ФОТО: Unsplash

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за полный запрет рыбалки на пруду Марас в Риге. Авторы инициативы хотят таким образом защитить лебедей и других водоплавающих птиц от рыболовных крючков, лесок и других снастей.

Инициатива адресована Рижскому самоуправлению, ее представитель — Кристине Тобиасе. Она призывает городские власти найти юридически подходящее решение и полностью запретить рыбалку на пруду.

По словам Тобиасе, пруд Марас является важной городской природной территорией, где регулярно гнездятся лебеди и другие водоплавающие птицы. Одновременно это популярное место отдыха рижан и гостей столицы.

Особую обеспокоенность вызвали события этого года. У живущей на пруду пары лебедей вылупились семь птенцов, и все они достигли двухмесячного возраста. Однако всего за одну неделю три лебеденка серьезно пострадали от рыболовных крючков и лесок.

Два травмированных птенца погибли, еще одного доставили в Латвийское общество помощи диким птицам Drauga spārns. В опасной ситуации оказалась и взрослая самка лебедя — рыболовная леска обмоталась вокруг ее головы и ноги.

Как утверждается в инициативе, на берегах пруда регулярно находят брошенные лески и другие рыболовные принадлежности. При этом подобные случаи происходят не впервые — травмированных рыболовными снастями птиц здесь замечали и в предыдущие годы.

Крючки и лески могут застревать в клювах птиц, запутываться вокруг крыльев и лап, становясь причиной тяжелых травм, длительных страданий и гибели. Спасти пострадавшую птицу удается не всегда.

По мнению авторов инициативы, частичных ограничений недостаточно. Пруд относительно небольшой, а водоплавающие птицы находятся на всей его территории, поэтому предлагается ввести полный запрет на рыбалку.

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#рыбалка #Латвия #экология #птицы #защита животных
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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