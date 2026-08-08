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Вооруженные силы Латвии набирают резервистов, обещая полезные знания и деньги 9 1476

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военные в строю

В субботу Национальные вооруженные силы (НВС) развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок привлечения в вооруженные силы граждан Латвии в кризисной ситуации, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат-резервистов. Из мобилизационных центров граждане, подавшие заявки на курс военной подготовки резервистов, будут доставлены в пехотную школу в Алуксне.

Курс военной подготовки резервистов пройдет с 8 по 29 августа, основные военные навыки на курсе освоят 114 резервистов.

Во время курса военной подготовки в пехотной школе в Алуксне резервисты получат основные военные навыки как на индивидуальном, так и на коллективном уровне подготовки, освоив различные предметы, в том числе нормативные акты, обращение с оружием, боевую стрельбу, топографию, ориентирование на местности, навыки полевого боя и др. Обучение будет проходить очно в классах, на местности и в полевых условиях в виде лекций и практических полевых занятий со сдачей теоретических и практических зачетов.

Во время военной подготовки резервисты будут нести действительную службу, у них будет статус военнослужащего, и время обучения будет засчитано в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жилым помещением в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также форменной одеждой и необходимым инвентарем.

За каждый день военных учений резервистам выплачивается компенсация, начиная с 41,75 евро в день. В дополнение к компенсации резервисты получат солдатское довольствие, которое составляет 14 евро в день, или будут обеспечены питанием.

После успешного освоения учебного курса резервисты принесут воинскую присягу, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв вооруженных сил в статусе солдата запаса, таким образом начав исполнять обязанности солдата запаса.

Восстановление военных навыков у солдат запаса происходит раз в четыре года путем призыва на очередные учения солдат запаса.

Подать заявку на обучение резервистов могут как женщины, так и мужчины - граждане Латвии в возрасте от 18 до 60 лет, получившие как минимум основное образование, владеющие государственным языком на среднем уровне, не имеющие судимости и с соответствующим состоянием здоровья.

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#Латвия #оборона #обучение #мобилизация
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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