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История! В Латвии пройдет слет музыкантов, играющих на петербургских гармошках и цимбалах 0 115

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Слет гармонистов

ИИ

Сегодня в Андрупенской сельской усадьбе пройдет слет музыкантов, играющих на петербургских гармошках и цимбалах. Мероприятие посвящено сохранению характерных для Латгалии традиций народной музыки, сообщили в обществе Skaņumāja.

Организаторы отмечают, что распространение петербургских гармошек в Латгалии тесно связано со строительством в 1860 году железнодорожной линии Санкт-Петербург — Варшава. Благодаря ей в регион стали активнее поступать различные товары, в том числе музыкальные инструменты.

Трехрядные петербургские гармошки благодаря своему звучанию и техническим возможностям значительно расширили репертуар местных музыкантов. Минорный строй и возможность исполнять мелодические ходы на басах позволяли играть более разнообразную музыку.

История цимбал уходит корнями в древнюю Месопотамию. В Латвию этот инструмент пришел в XVIII веке под влиянием путешествующих еврейских музыкальных ансамблей и немецкой культуры. Когда-то на цимбалах играли во многих регионах страны, однако дольше всего традиция сохранялась в Латгалии, особенно в окрестностях Краславы. Еще в 1960–1970-х годах цимбалы здесь нередко звучали на свадьбах.

Общество Skaņumāja уже более 20 лет занимается популяризацией игры на этих сегодня малоизвестных и почти исчезнувших инструментах, организуя курсы, концерты и встречи музыкантов, а также разыскивая мастеров, способных их изготавливать.

Сегодня с 12:00 до 13:30 в Андрупенской сельской усадьбе пройдут мастер-классы под руководством Илоны Дзерве, Илмарса Пумпурса и Эвалда Вичинса.

В 16:00 начнется концерт участников слета. На сцену выйдут Andrupenes kapela, фольклорный коллектив Sovvaļņīki, Salacgrīvas spēlmaņi, Skaņumājas muzikanti, а также гости из Литвы — Эвалд Вичинс и Антанас Маркявичюс.

Вход - бесплатный!

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#история #Латвия #культура #музыка #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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