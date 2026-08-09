В августе отмечаются три похожих праздника, которые в народе называют Спасами: Медовый, Яблочный и Ореховый. Все они посвящены Спасителю. Как правильно провести их, обязательно ли освящать мёд и яблоки в церкви?

«В августе на дни Успенского поста приходятся праздники, которые в народе называют Спасами. 14 августа совершается праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. В этот день в храмах обычно освящают мёд, поэтому его называют Медовым Спасом. 19 августа Церковь празднует Преображение Господне. По традиции в этот день освящают плоды нового урожая, прежде всего яблоки, и отсюда народное название — Яблочный Спас», — рассказал протоиерей Игорь Подоситников.

Успенский пост длится с 14 по 27 августа включительно. Поэтому Медовый (14 августа) и Яблочный (19 августа) Спасы приходятся на постные дни, а Ореховый Спас (29 августа) отмечается уже после завершения поста — 28 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы, когда пост отменяется.

Обязательно ли освящать яблоки и мёд в церкви?

«Освящение плодов — добрая церковная традиция, в которой человек благодарит Бога за урожай, за пищу, за земные дары. Но она не должна заслонять сам праздник. На Медовый Спас главное не мёд, а Крест Христов. На Яблочный Спас главное не яблоки, а Преображение Господа на Фаворе, откровение Его Божественной славы. Принести плоды в храм можно и хорошо, но ещё важнее прийти на богослужение, помолиться, исповедоваться и причаститься, если человек к этому готовится», — объяснил Игорь Подоситников.

Медовый Спас — 14 августа

Первый из трёх Спасов открывает череду августовских праздников. В народе его также называют Мокрым Спасом, Спасом на воде, Маковым Спасом или Первым Спасом.

Именно с Медового Спаса начинается Успенский пост — самый короткий, но строгий.

К середине августа соты в ульях наполняются мёдом, и пасечники приступают к его сбору. По традиции мёд нового урожая несли в церковь для освящения. Считалось, что только после этого можно есть свежий мёд. На столе появлялись медовые пряники, блины, пироги и медовый квас. По народному обычаю первую ложку освящённого мёда отдавали самому младшему члену семьи — «чтобы дети были здоровы». Вместе с мёдом освящали воду и мак.

Яблочный Спас — 19 августа

Яблочный — самый известный из трёх Спасов, который также называют Великим Спасом или Спасом на горе.

Яблочный Спас совпадает с одним из главных православных праздников — Преображением Господним. В этот день вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос явил ученикам Свою божественную природу на горе Фавор. Праздник установлен в память о Преображении Господа перед тремя ближайшими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном — незадолго до крестных страданий.

Обычай освящать плоды в этот день появился ещё в VIII веке. Изначально в храмы приносили виноград, но на Руси, где виноград поспевал не везде, его заменили на яблоки — отсюда и пошло народное название. С этого дня начинали печь яблочные пироги, варить варенье и угощать соседей. Считалось, что именно с Яблочного Спаса лето поворачивает на осень. Соблюдающим Успенский пост в этот день разрешается есть рыбу.

Ореховый Спас — 29 августа

Третий, завершающий Спас, который также называют Хлебным, Холщовым или просто Третьим Спасом.

Праздник приурочен к Перенесению Нерукотворного Образа Господня. Согласно преданию, царь Эдессы Авгарь, страдавший проказой, услышал об Иисусе и отправил к нему художника. Спаситель умылся, отёр лицо полотенцем (убрусом), и на нём чудесным образом отпечатался Его Лик. Царь, приложившись к нему, исцелился. Это событие положило начало почитанию Спаса Нерукотворного.

К этому дню в лесах поспевают орехи (лещина), а в Сибири — кедровые шишки. В храмах освящали орехи, колосья пшеницы и хлеб из муки нового урожая. Хозяйки пекли пироги и караваи. Третье название — Холщовый Спас — связано с тем, что в этот день проводились ярмарки, где торговали холстами. Поскольку Успенский пост уже завершился (накануне, 28 августа, было Успение), праздничный стол на Ореховый Спас мог быть особенно обильным и разнообразным.