Большинство молодых жителей Латвии имеют нормальный вес, однако далеко не все регулярно едят овощи и фрукты, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В прошлом году нормальный вес был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Избыточный вес имели 13,9%, ожирение было зафиксировано у 3,5%, а недостаточный вес — у 11,3%.

Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, причем 6,8% употребляют их два и более раз в день. Почти пятая часть — 18,2% — едят овощи от одного до трех раз в неделю, а 2,4% — реже раза в неделю или вообще их не употребляют.

Фрукты хотя бы раз в день едят 47,5% молодых людей. Еще 23% употребляют их от одного до трех раз в неделю, а 4% — реже раза в неделю или не едят совсем.

По сравнению с 2022 годом доля молодых людей, которые преимущественно заняты сидячей работой, сократилась с 32,8% до 29,4%. Одновременно до 40% выросла доля тех, чья работа связана преимущественно с ходьбой или умеренными физическими нагрузками. Также стало больше молодых людей, занятых тяжелым физическим трудом или работающих в основном стоя.

Что касается физической активности в свободное от работы время, 40,6% молодых людей занимаются спортом или другими физическими активностями от одного до трех раз в неделю. Ежедневно это делают 16,4%, а два и более раз в день — лишь 0,7%.

При этом 17,7% молодых жителей Латвии признались, что вообще не занимаются физической активностью вне работы.