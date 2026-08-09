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Не отпускаем лето! Латвийские синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю 0 5455

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лето продолжается

Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными и воздух днем будет прогреваться только до +18...+21 градуса, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В начале следующей недели к территории страны приблизится новый циклон - небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь.

В понедельник начиная со второй половины дня территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, которая продолжит движение и во вторник, в связи с чем на большей части территории пройдут дожди, местами ожидается гроза.

Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во вторник со второй половины дня постепенно сменит направление на северо-западное, западное. В западных и центральных районах порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду.

В понедельник днем максимальная температура воздуха составит +24...+27 градусов, во многих местах на побережье Курземе будет на несколько градусов прохладнее, а во вторник в светлое время суток столбики термометров достигнут отметки +16...+20 градусов.

Во второй половине недели атмосферное давление повысится и погода станет более солнечной и преимущественно сухой. Жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки +20 градусов.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #жара #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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