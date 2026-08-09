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Опасно для здоровья! В продаже обнаружена новая подделка 2 1914

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поддельный слуховой аппарат

Инспекция здравоохранения Латвии (VI) предупреждает потребителей о поддельном слуховом аппарате модели 5216B, который предлагается на торговой платформе AliExpress.

Информацию об устройстве латвийская инспекция получила от компетентного органа Бельгии. Товар позиционируется как перезаряжаемый медицинский слуховой аппарат с Bluetooth, 16 звуковыми каналами и функцией шумоподавления.

Однако в ходе проверки бельгийские специалисты обнаружили признаки подделки данных о производителе, официальном представителе в Европе и маркировки соответствия.

В описании товара производителем указана китайская компания Austar Hearing Science and Technology, ее официальным представителем в Европе — бельгийская Obélis S.A, а в качестве нотифицированного органа — SGS Belgium с идентификационным номером 1639.

При этом Austar Hearing Science and Technology подтвердила, что модели 5216B вообще не существует и компания никогда не разрабатывала и не производила такой слуховой аппарат.

По данным VI, третьи лица в мошеннических целях используют название производителя, данные его европейского представителя и маркировку CE вместе с идентификационным номером нотифицированного органа. Это создает у покупателей ложное впечатление, что устройство соответствует требованиям законодательства Евросоюза.

Инспекция призывает жителей Латвии проверить, не приобретали ли они слуховой аппарат модели 5216B. Если такое устройство обнаружено на латвийском рынке, об этом следует сообщить в отдел надзора за медицинскими изделиями Инспекции здравоохранения по телефону 67081611 или электронной почте [email protected].

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#мошенничество #безопасность #подделка
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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