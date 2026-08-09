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Повысился спрос на квартиры в Саласпилсе. Сколько стоят? 0 832

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Квартира

В июле 2026 года в Саласпилсе продолжился рост цен на квартиры в домах серийной застройки, свидетельствуют данные последнего обзора рынка недвижимости компании Arco Real Estate.

Средняя стоимость серийных квартир в Саласпилсе за месяц увеличилась на 0,6% и достигла 907 евро за квадратный метр. По сравнению с началом 2026 года цены выросли на 7%.

В Огре в июле цены не изменились — средняя стоимость квадратного метра сохранилась на уровне 972 евро. При этом с начала года квартиры в серийных домах подорожали на 10%.

Без изменений остались цены и в Каугури (Юрмала), где средняя стоимость квадратного метра составила 883 евро. С начала года жилье здесь подорожало на 7%.

В Елгаве в июле также практически не было изменений: средняя цена серийных квартир составила 800 евро за квадратный метр. По сравнению с началом 2026 года стоимость такого жилья выросла на 4%.

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#недвижимость #Елгава #Юрмала #Саласпилс #Огре
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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