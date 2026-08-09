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Кому не терпится... Сколько несовершеннолетних ежегодно выходит замуж в Латвии? 0 963

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вступление в брак

В прошлом году в Латвии брак заключили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Всего в 2025 году в стране было зарегистрировано 10 457 браков — на 252 больше, чем годом ранее. Среди вступивших в брак были 12 несовершеннолетних девушек, при этом несовершеннолетних юношей среди молодоженов не было.

Для сравнения, в 2024 году замуж вышли девять несовершеннолетних девушек, а в 2010 году — 28.

По данным Центрального статистического управления, на начало этого года в Латвии проживали 334 000 детей в возрасте до 17 лет включительно. Они составляли 18,5% всего населения страны.

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#Латвия #молодежь #брак #свадьба #несовершеннолетние #дети #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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