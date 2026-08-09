Всего в 2025 году в стране было зарегистрировано 10 457 браков — на 252 больше, чем годом ранее. Среди вступивших в брак были 12 несовершеннолетних девушек, при этом несовершеннолетних юношей среди молодоженов не было.

Для сравнения, в 2024 году замуж вышли девять несовершеннолетних девушек, а в 2010 году — 28.

По данным Центрального статистического управления, на начало этого года в Латвии проживали 334 000 детей в возрасте до 17 лет включительно. Они составляли 18,5% всего населения страны.