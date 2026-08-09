Все мы под Богом ходим, и внезапное, кардинальное ухудшение физических кондиций может произойти с каждым. Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН по правам инвалидов еще в 2010 году, ее разделы затрагивают здоровье, образование, занятость, доступность суда, независимую жизнь в обществе, доступность информации. А что на практике?

«Совершенствование системы оценки инвалидности для совершеннолетних лиц» – документ под таким названием был рассмотрен в июле правительством Латвии с подачи Министерства благосостояния, коим продолжает, после последней реорганизации исполнительной власти, руководить Рейнис Узулниекс (Союз «зеленых» и крестьян).

«От медицинской модели к психосоциальному подходу»

Так Минблаг объясняет стратегию Латвии. Если первый подход представляет «болезнь на первом плане, неспособность персоны, зависимость от близких людей, пассивное существование в обществе, институционную среду», то второй – «оценку функциональности, персону как держателя прав и свобод, активное соучастие, независимую жизнь/самостоятельность, жизнь в семейной среде».

«Современная, соответствующая международным правовым актам и установкам оценка инвалидности не связана только с медицинским диагнозом лица, а с компетенцией специалистов рассматривать корреляцию медицинского диагноза с ограничениями функционирования и способностями лица выполнять определенные действия в различных сферах жизни, как, например, при оценке самообслуживания, мобильности лица, бытовой, трудовой или школьной активности, коммуникации и взаимодействия с другими членами общества, в связи с прямым влиянием этих способностей на возможность лица включиться в общественные процессы. Для совершеннолетних лиц при оценке инвалидности выбраны соответствующие международной практике и признанные критерии, в рамках которых медицинский диагноз или факт расстройств здоровья не являются превалирующими. Одновременно выявлены необходимые совершенствования в процессе экспертизы инвалидности, чтобы способствовать прозрачному управлению процессами и обеспечить индивидуальный подход к оценке функционирования лица».

Что ж – Минблаг понятным образом начинает готовить себе путь к отступлению. Ведь на 2026 год в стране имеется всего взрослых инвалидов - 214 283 человека (из них 116 570 женщин и 97 713 мужчин). Пожизненная инвалидность - примерно у 60% зарегистрированных лиц. Распределение по группам выглядит следующим образом: третья группа - 94 600 человек, вторая группа - 93 832 человека, первая группа - 29 239 человек.

Возьмем самую распространенную III группу: государственное пособие: составляет 187 евро в месяц, для инвалидов с детства — 213 евро в месяц. Пенсия по инвалидности: назначается при наличии необходимого страхового стажа. Если же стажа недостаточно, выплачивается государственное социальное пособие. Транспортное пособие: лицам с ограничением возможности передвижения выплачивается пособие на транспортные расходы (в размере 105 евро).

«Каждый год число лиц с инвалидностью растет»

Констатировав сию аксиому, в ведомстве Р.Узулниекса отметили прежде всего тех, кто нуждается в «особом уходе», т.н. 24/7.

Потому – «предлагается изменить порядок оценки необходимости особого ухода и обеспечения последовательной финансовой поддержки, чтобы финансовая поддержка государства была подчинена уровню интенсивности фактического ухода». Совершить сей переход планируется к 2030 году.

В качестве консультантов Минблаг привлек национальные ассоциации медиков, повседневно занимающихся инвалидами – физио- и эрготерапевтов, психиатров, а также социальных работников. «Люди с инвалидностью – не однородная группа», – пришли к выводу специалисты.

В 2026 году только на определение инвалидности было ассигновано 4 233 477 евро – в Государственной комиссии трудилось 130 штатных единиц.

Потенциальным инвалидам по-прежнему предлагают заполнять бумажные анкеты. Однако ценность их, как признают в ведомстве г-на Узулниекса, невелика: «Самооценка лица сейчас считается субъективной… и не может быть определена соответствующим инструментом для того, чтобы прийти к принятию окончательного решения о статусе инвалидности».

«Невидимые» нарушения

Подавляющее большинство решений по присвоению статуса принимается удаленно, только 1% соискателей лично проходит экспертизу.

«Количество и статистический портрет инвалидов анализируются в том числе по признаку вида функциональных расстройств, – указывается в экспертном документе, – из специфических видов расстройств выделяются следующие – зрение, слух, двигательные или… психические и поведенческие нарушения. Нередко эти функциональные нарушения могут комбинироваться, что означает более тяжелые ограничения функционирования и что человеку сложнее адаптироваться и выполнять повседневные необходимые действия. У большинства людей в основе установления инвалидности лежит общее заболевание, или невидимая инвалидность, которая создает для человека ограничения функционирования».

Ссылаясь на Европейскую Комиссию, исследовавшую ситуацию в Латвии, чиновники делают вывод – с увеличением средней продолжительности жизни, т.е. старением общества, численность инвалидов неизбежно будет расти. Также и Всемирный банк – международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты на реализацию долгосрочных экономических проектов, «признает, что, как и многим другим странам со стареющим составом населения, Латвии следует начать готовиться и планировать действия на будущее, когда значительной частью населения станут люди старшего возраста, и у многих из них будут трудности с функционированием и инвалидность».

Организация экономического сотрудничества и развития также исследовала темы инвалидности в ЛР, заключив, что после реформ будут как «выгодополучатели», так и «проигравшие».

«Степень тяжести инвалидности, возможно, может снизиться у тех, у кого функционирование не так ограничено, хотя и поставлен какой-то медицинский диагноз».

В качестве критериев в Латвии скоро будут принимать WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule) – это универсальный опросник Всемирной организации здравоохранения для оценки здоровья и степени ограничения жизнедеятельности. Он измеряет, насколько человеку трудно справляться с повседневными делами из-за болезни или травмы, фокусируясь на реабилитационном потенциале и адаптации в обществе, а не только на медицинском диагнозе.

Система эта, подчеркивает Минблаг, «основана на проверенных и объективных международно-стандартизированных результатах испытаний».

А, как показывает практика 35 лет независимости Латвии – если есть что-то международное, то оно и будет принято у нас к действию, невзирая на то, что может и ни разу не подходить к местным условиям.

Первенство

«По данным Eurostat, 40,7% жителей Латвии отмечают наличие у себя ограничений жизнедеятельности разной степени тяжести. Это неофициальное 1-е место, а формально 12% населения ЛР (2025), имеет инвалидность той или иной группы. В 2014 году такой статус имело только 8,5%».