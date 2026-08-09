Лето перевалило через экватор, но еще не собирается сдавать свои позиции. Жара. По выщербленным плиткам, уложенным студентами РПИ в 70-е годы прошлого века, осторожно пробираются туристы. Почему-то на Эспланаде в этот будний день доминируют представители Южной и Восточной Азии, однако не трудящиеся с баулами за плечами — а праздношатающиеся. Целыми семьями почитают они нашего, национального, поэта Райниса.

Вкалывает же – в полном смысле в поте лица своего — единственный, здоровенный, латышский дядька (услышал я, как он говорит по телефону). Орудие труда, как и полвека назад — тачка. Отлично представляю, как строится его рабочий день и какова зарплата — в славном, столичном ООО Rīgas meži отпахал мой младший сын. И именно что по благоустройству этой самой Эспланады — знает теперь, чего стоит заработать по тысяче на руки чистыми за два месяца по 8 часов физического труда на свежем воздухе. В конце даже молились — дабы небеса ниспослали ливень...

От холма Куббе до несостоявшегося монумента Сталину

Рижская Эспланада появилась в конце XVIII века как военная зона. Для этого в 1783-1784 годах срыли мешавший обороне города древний, песчаный холм Куббе – чтобы очистить сектор обстрела и создать плац для военных маневров – образовав открытое пространство для парадов и учений гарнизона. Во второй половине XIX века столица Лифляндии перестала быть крепостью, бастионы упразднили, и тут появились две архитектурных доминанты: Христорождественский кафедральный собор на Эспланаде построили в 1876-1884 годах (император Александр III подарил ему 12 колоколов!) – а здание Латвийского национального художественного музея возвели позже – в 1903-1905 годах.

В 1901 году на свободной территории прошла масштабная юбилейная выставка в честь 700-летия Риги. В 1902 году ландшафтный архитектор Георг Куфальдт начал проект по озеленению. Насаждения сформировали регулярный городской парк площадью около 8,7 гектаров, но военные продолжали использовать его и в XX веке: к примеру, немецкие войска торжественное построение провели осенью 1917 года перед лицом кайзера Вильгельма II. Армия независимой ЛР проводила свои парады, а РККА в 1940 году устроила танцы под советские песни...

Когда сегодня отдыхающие рижане и гости города наслаждаются прохладой двух характерных фонтанов Эспланады — то они и не подозревают, что это творение зодчего Карлиса Плусне были частью куда более масштабного замысла. В начале 1950-х, в рамках послевоенной реконструкции парка Коммунаров, центральным элементом и кульминацией всей аллеи должен был стать величественный памятник Сталину! В одном из павильонов Центрального рынка был полностью готов 8-метровый - глиняный - прототип будущей скульптуры. Однако, как говорят, концепция поменялась: был разоблачен «культ личности», а от так и не возведенного монумента остался лишь задел. И именно на этом «сталинском» месте возвели в 1965 году статую Райнису.

Схема Эспланады.

Поодаль, как караул — молча высились темные бюсты 27 расстрелянных в междоусобице латышских большевиков. С ними тоже связана мрачная история. В 1919 году их похоронили у православного храма — и лидер красной Латвии, Петр Стучка, переименовал окружающее пространство в площадь Коммунаров. Спустя несколько месяцев жертвы были эксгумированы новой властью — и перевезены на Братское кладбище. Могилы намеренно оставили безымянными, без установки каких-либо памятных знаков, табличек или крестов...

479 275,28 евро на все – про все

Это сумма, которую Рижская Дума намеревается ныне выделить на реконструкцию Эспланады. У читателей, знакомых с реалиями современного строительства и ремонта, наверняка подымутся брови — что можно сделать за эту денюжку?

Вашему автору удалось получить из базы данных мэрии ELISS смету расходов. Некоторые статьи расходов поражают. К примеру, вот «оценка деревьев и составление плана защиты деревьев во время строительных работ». Всего на Эспланаде насчитали 19 деревьев подлежащих изучению, и общая сумма их изучения — 13 822 евро 88 центов, записана в статье «зарплата». Как хорошо быть рижским арбористом... А вот «написание и согласование пояснительной записки» оценено в 2037 евро 07 центов.

Это почти в 10 раз больше, чем заплатят людям, которые будут вести утилизацию строительного мусора или бетонирование ступенек. Демонтаж бордюра оценили вообще в 57 евро 33 цента. Вероятно, для работ на Эспланаде нашли либо очень дешевых рабочих, либо очень дорогих писателей. Хотя, о чем это я — про Райниса забыл!

Очень малая механизация труда. (фото автора).

Сандра Зирне, и.о. руководителя отдела архитектуры и искусства Национального управления культурного наследства, направила Департаменту жилья и среды самоуправления государственного города Рига письмо, из коего явствует, что для того, чтобы починить дорожки в парке, создали — ни много ни мало — конкурс и жюри. «Будет обеспечено единое ландшафтное решение, которое впишется в культурно-историческую среду», – гарантируют стражи достояния.

Был объявлен и приз на лучший эскиз — 26 500 евро. «Городу необходимо четкое видение развития и содержания парка Эспланады, так как это центральное место Риги, которое ежедневно посещают тысячи жителей и туристов. Конкурс эскизов позволит получить разработанное профессионалами решение, которое обеспечит современную парковую среду, при этом сохранив его историческую ценность» , – пояснил для общественности председатель Комитета городского развития Рижской Думы Эдгарс Бергголцс («Объединенный список»).

Если что, его сопартиец Андрис Кулбергс сможет в режиме онлайн следить за трудами по садово-парковому переустройству, ведь премьер-министр работает как раз в здании напротив, откуда открываются прекрасные виды на Эспланаду. Да только вот конкурс эскизов ведут без спешки — предложения ждут до 15 октября, а потом ведь еще и подведение итогов. А зимой — какие там еще строительные работы?

Туристы мало что поняли в Райнисе. (Фото автора).

Так что и в 2027 году явно придется ковылять по заледеневшим буеракам, на что особо жалуются мамочки с колясками, идущие через парк к остановке общественного транспорта. Ведь Эспланада это, как сейчас принято говорить, пункт мобильности. Хотя, если вспомнить цену вопроса городских конечных остановок, то на 6 штук выделили — 33,45 миллионов евро. Потому как это бабло шло из фондов Евросоюза, которые выделили еще в ковид. А парк у святыни латышской литературы — это на свои!