С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у шестилетних детей увеличился с 3 до 3,8, а постоянных зубов — с 0,4 до 0,7.

В 2024 году у 21,1% шестилетних детей были выявлены нарушения состояния зубов, зубных рядов и прикуса. Годом ранее такие проблемы наблюдались у 20,3% детей. При этом изменения тканей, окружающих зубы, обнаружили у 12,8% шестилетних — на 0,8 процентного пункта меньше, чем в 2023 году.

Высокая распространенность кариеса сохраняется и среди 12-летних детей. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса выявлены у 25% детей этого возраста. В то же время распространенность заболеваний десен снизилась с 17,4% до 14,7%.

В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматологов более 513 тысяч раз, тогда как годом ранее было зарегистрировано почти 519 тысяч посещений.

Сократилось и количество первичных обращений к стоматологу — со 160 670 до 154 800 за год.