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Стоматологи в Латвии бьют тревогу. Вот, что случилось 2 3922

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: У стоматолога
ФОТО: Freepik

Распространенность повреждений зубов среди детей в Латвии растет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у шестилетних детей увеличился с 3 до 3,8, а постоянных зубов — с 0,4 до 0,7.

В 2024 году у 21,1% шестилетних детей были выявлены нарушения состояния зубов, зубных рядов и прикуса. Годом ранее такие проблемы наблюдались у 20,3% детей. При этом изменения тканей, окружающих зубы, обнаружили у 12,8% шестилетних — на 0,8 процентного пункта меньше, чем в 2023 году.

Высокая распространенность кариеса сохраняется и среди 12-летних детей. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса выявлены у 25% детей этого возраста. В то же время распространенность заболеваний десен снизилась с 17,4% до 14,7%.

В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматологов более 513 тысяч раз, тогда как годом ранее было зарегистрировано почти 519 тысяч посещений.

Сократилось и количество первичных обращений к стоматологу — со 160 670 до 154 800 за год.

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#Латвия #профилактика #зубы #стоматология #здоровье #дети #статистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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