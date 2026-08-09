Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс в прошлом году заработал в Рижском самоуправлении 72 195 евро, свидетельствуют данные его декларации должностного лица.

По сравнению с 2024 годом его доходы от работы в самоуправлении выросли примерно на 8000 евро. В 2024 году Ратниекс получил 64 224 евро, а в 2025-м — 72 195 евро.

Небольшие доходы в прошлом году он также получил от Рижского региона планирования, а также от хозяйственной и коммерческой деятельности.

Ратниексу принадлежит автомобиль BMW 530 2002 года выпуска, а также недвижимость в Рожупской волости Ливанского края. В Риге вице-мэр арендует квартиру.

Эдвард Ратниекс занимает пост заместителя председателя Рижской думы и отвечает за вопросы безопасности, собственности, жилья и окружающей среды.