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У вице-мэра Риги Ратниекса, который курирует жилье, нет своей квартиры в Риге 1 700

Наша Латвия
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс в прошлом году заработал в Рижском самоуправлении 72 195 евро, свидетельствуют данные его декларации должностного лица.

По сравнению с 2024 годом его доходы от работы в самоуправлении выросли примерно на 8000 евро. В 2024 году Ратниекс получил 64 224 евро, а в 2025-м — 72 195 евро.

Небольшие доходы в прошлом году он также получил от Рижского региона планирования, а также от хозяйственной и коммерческой деятельности.

Ратниексу принадлежит автомобиль BMW 530 2002 года выпуска, а также недвижимость в Рожупской волости Ливанского края. В Риге вице-мэр арендует квартиру.

Эдвард Ратниекс занимает пост заместителя председателя Рижской думы и отвечает за вопросы безопасности, собственности, жилья и окружающей среды.

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#жилье #Рига #недвижимость #декларация #безопасность #доходы #аренда #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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